Quién era el criancero que encontraron muerto dentro de su casa en Andacollo

Lo hallaron arrodillado frente a un sillón, con lesiones cortantes importantes en una de sus extremidades y en la cabeza.

La causa de la muerte de un criancero en Andacollo está supeditada tanto a la investigación en curso como al resultado de la autopsia. En las últimas horas, un hombre de 54 fue hallado sin vida en el interior de una vivienda que estaba cerrada con llave en el barrio Los Duraznos de esa localidad del norte neuquino.

La víctima presentaba lesiones cortantes importantes sobre un pie como así también en la espalda y detrás de una oreja.

El coordinador operativo de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, Mariano Jara , relató que el hombre se encontraba en su casa, detrás del de su hermana, a quien le llamó la atención que no supiera nada de él. No sabía nada de él desde el domingo, día en que almorzaron juntos.

“Lo llamaban a la puerta y no atendía. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. Así que concurrieron con Policía, forzaron la puerta para ingreso y al acceder se constata que el mismo estaba arrodillado sobre un un sillón en un monoambiente. Estaba sin signos vitales, muerto”, dijo Jara a LM Neuquén.

Señaló que, una vez dentro del domicilio, los efectivos constataron la presencia de múltiples manchas de sangre distribuidas por el lugar, incluyendo la cama, lo que sugiere que la víctima estuvo recostada y caminando por el habitáculo. Sin embargo, el estado del cuerpo y del inmueble plantean ciertos interrogantes para los investigadores.

Lesiones e interrogantes

La víctima fue identificada como Ramón Darío Hernández, de 54 años, con residencia en Andacollo. De profesión criancero en Los Miches, donde compartía el cuidado de animales con su hermano. Se lo describió como una persona ermitaña.

Jara señaló que había varias manchas de sangre por el lugar. El cuerpo presentaba algunas lesiones cortantes, como en el pie derecho, y algunos hematomas parte de la espalda como en la cabeza a la altura de la oreja derecha. Además, se encontró un cuchillo en la vivienda, pero no presentaba rastros de sangre ni signos de haber sido usado para el corte.

"Pero el lugar estaba cerrado por dentro, las ventanas estaban cerradas por dentro. No había indicios o signos de alguna pelea, de algún incidente que se haya producido adentro del monoambiente", agregó.

Al ser consultado por si podría haber sido resultado de una autolesión, el comisario consideró: "Era una lesión muy importante que tenía en el pie. Un corte en la planta del pie derecho tan grande como perder el dedo gordo... no se la pudo proferir él".

El comisario destacó que se realizó un rastrillaje en las inmediaciones de la vivienda para determinar si la víctima se había cortado el pie accidentalmente con una chapa en la calle, pero no se encontró nada.

Según profesionales de la salud, esa pérdida de sangre no parecería ser la causa de la muerte. No obstante, la resolución del caso está supeditada a los resultados de la autopsia que se hará en Neuquén sumado al análisis de los elementos levantados en el lugar y a los testimonios de los vecinos. Jara añadió que su familia, que vive en la parte delantera del predio, manifestaron no haber visto a nadie.