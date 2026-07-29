Violento choque tras impactar contra un árbol: dos jóvenes hospitalizados

El siniestro protagonizado por un Toyota Corolla impactó contra un árbol del boulevard en pleno centro de Plaza Huincul. Una pareja resultó con heridas y fue asistida en el Hospital.

Un impactante incidente de tránsito se registró en la madrugada de este miércoles, cuando un automóvil chocó contra un árbol en pleno centro de Plaza Huincul . El fuerte impacto le provocó lesiones a los dos ocupantes del vehículo, quienes fueron trasladados al Hospital zonal Cutral Co- Plaza Huincul para recibir atención médica.

El siniestro fue protagonizado por un Toyota Corolla de color azul oscuro, cuando, por causas que aún son materia de investigación terminó impactando contra un árbol del boulevard ubicado sobre la avenida Juan Keidel al 1200 .

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo terminó colocado en sentido contrario al de circulación y sufrió importantes daños en el tren delantero, que terminó con las ópticas, parrilla y paragolpes rotos.

Se desconoce si el personal de emergencias acudió al lugar para asistir a los ocupantes del rodado, o si fueron asistidos por un auto particular que posteriormente los trasladó hasta el hospital para una evaluación médica. Además, las autoridades no informaron el parte médico de los dos jóvenes, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad ni la gravedad de las lesiones que sufrieron.

El auto quedó con importantes daños en la parte delantera.

Las pericias serán claves para conocer los motivos del siniestro

Los agentes realizaron las pericias para establecer la mecánica del incidente y determinar qué originó el choque. Las autoridades analizan la hipótesis de la participación de otro vehículo, un falla mecánica o una maniobra imprudente que derivó en el impacto.

Por otro lado, como consecuencia de impacto, el árbol sufrió daños en la parte de su corteza, que quedó levemente levantada. Aunque permaneció en pie y no fue derribado pese a la violencia de la colisión.

El automóvil impactó contra un árbol de un boulevard.

Impresionante choque en la Plaza de las Banderas: cuatro personas hospitalizadas

Un violento choque entre una camioneta y un automóvil se registró, en la madrugada del pasado sábado, en la intersección de la Avenida Argentina y Albardón, en cercanías de la Plaza de las Banderas de Neuquén capital. El siniestro provocó el vuelco del vehículo, que quedó colocado con las ruedas hacia arriba sobre la vereda del lugar. El impacto dejó un saldo de cuatro personas hospitalizadas.

Según confirmaron fuentes policiales en declaraciones a LM Neuquén, el incidente vial se produjo cerca de las 6:40, cuando una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre de 31 años, que circulaba por calle Albardón en sentido este-oeste, impactó contra el Volskwagen Gol que circulaba por la Avenida Argentina con destino hacia el sur de la localidad.

El automóvil impactó lateralmente a la camioneta

En el automóvil Gol viajaban tres mujeres, la conductora de 25 años y dos acompañantes de 26. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de forma lateral en la intersección de la Avenida Argentina y Albardón.

A raíz del fuerte impacto, el Volkswagen Gol realizó medio giro y terminó completamente volcado, ubicado sobre la vereda del lugar con las ruedas hacia arriba, lo que motivó la intervención del personal del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron abrir la puerta y retirar a la conductora del auto.

El Subcomisario Patricio Retamal en declaraciones a LM Neuquén explicó: “En el lugar intervino el personal de Bomberos para poder abrir la puerta y retirar a la conductora del vehículo. Intervino personal del SIEN que trasladó al masculino de la camioneta a una clínica del Alto, por una cuestión de la ART; mientras que la conductora y una acompañante fueron trasladadas al Hospital Castro Rendón y la restante el hospital Heller”.

“No podemos precisar si el masculino estaba trabajando, si se estaba dirigiendo a su lugar de trabajo o si había salido del trabajo. La camioneta no era propiedad de él, sino de la empresa para la que trabaja, por eso lo cubre la ART” indicó Retamal.

Los cuatro ocupantes de los vehículos fueron hospitalizados

Según el parte oficial, ninguno de los involucrados presentaba lesiones de gravedad ni corría riesgo de vida. Sin embargo, la conductora del vehículo permanecía bajo observación en el Hospital Castro Rendón ya que manifestó que sufría dolores en el pecho y en la cabeza, por ello fue sometida a estudios para descartar lesiones internas y de mayor complejidad.

Las acompañantes recibieron tratamiento con suero y analgésicos, mientras que el conductor de la camioneta estaba próximo a recibir el alta médica. En el lugar trabajó personal de la División de Tránsito, quienes realizaron las primeras diligencias y pericias de accidentología, para establecer la mecánica que derivó en el siniestro.

Avanzan las pericias para determinar la responsabilidad del impacto

“La prioridad de paso y las condiciones del lugar siempre lo determina el personal de Accidentología Vial conforme la normativa vigente, disponiendo quien era el conductor y quien era el embestido, para analizar qué tipo de factores fueron los que derivaron en el siniestro” agregó el subcomisario.

Retamal informó que la documentación de ambos vehículos se encontraba en regla y solo pudo practicarse el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual resultó negativo. Mientras que la mujer de 25 años, conductora del Gol, estaba siendo sometida a estudios médicos al momento del procedimiento.

Además, las autoridades confirmaron que solicitaron las imágenes de un domo de seguridad ubicado en las inmediaciones del cruce para determinar si registró el momento exacto del impacto y poder determinar eventuales responsabilidades.