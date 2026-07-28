Rescate a contrarreloj de un motorhome en medio del temporal: el GPS los desvió por una ruta intransitable

Un amplio operativo permitió rescatar a un padre y su hija, oriundos de Mendoza. Ambos fueron trasladados sanos y salvos hasta Las Coloradas.

Rescate a contrarreloj: el GPS los desvió por una ruta intransitable y terminaron atrapados en el barro.

Una indicación del GPS convirtió un viaje familiar en una complicada emergencia en el interior de Neuquén. Un hombre de 60 años y su hija, ambos oriundos de Mendoza, quedaron varados con su motorhome en medio del barro luego de ingresar a un tramo de la Ruta Provincial 47 que se encontraba en muy malas condiciones.

La familia había partido desde Zapala y buscaba llegar hasta Piedra del Águila. Sin embargo, la aplicación de navegación les recomendó tomar el camino que pasa por Santo Tomás, entre las rutas nacionales 40 y 237. El vehículo avanzó hasta el sector conocido como Marucho-La Picaza, donde ya no pudo continuar.

El motorhome, de grandes dimensiones y similar a un colectivo, quedó inmovilizado por el barro y además sufrió un desperfecto mecánico. La situación obligó a desplegar un amplio operativo para localizar a los ocupantes y trasladarlos antes de que las condiciones del camino se complicaran aún más.

El director provincial de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, contó a LM Neuquén que el aviso fue recibido el lunes 27 de julio, alrededor de las 16:20. La primera comunicación llegó desde Defensa Civil de Las Coloradas, que alertó sobre la presencia de una familia varada a unos 20 kilómetros de la localidad.

“El GPS los tiró por el camino de Santo Tomás y fue tremendo, porque teníamos mucha acumulación de barro y el colectivo no pudo circular”, explicó Cruz.

Un rescate de casi cinco horas en una zona de difícil acceso

Una vez conocida la emergencia, comenzó la coordinación entre distintos organismos para llegar hasta el lugar. En el procedimiento participaron la Secretaría de Emergencias, Defensa Civil de Las Coloradas, Defensa Civil de Paso Aguerre, Bomberos Voluntarios de Picún Leufú y personal de la Policía provincial.

El acceso al sector fue complejo debido al barro acumulado y al deterioro de la calzada. Los equipos debieron avanzar con precaución hasta encontrar el motorhome y verificar el estado de sus ocupantes.

Personal sanitario de Paso Aguerre examinó al hombre y a su hija y constató que ambos se encontraban en buen estado de salud. A pesar de que no presentaban lesiones, se resolvió trasladarlos de manera preventiva hasta Las Coloradas para que pudieran descansar en un lugar seguro.

Al llegar a la localidad recibieron una segunda evaluación médica y fueron alojados durante la noche. El operativo terminó cerca de las 21, luego de casi cinco horas de trabajo conjunto.

El vehículo, en cambio, debió permanecer sobre la Ruta Provincial 47. Cruz explicó que no pudo ser retirado por su gran tamaño, el desperfecto mecánico y las condiciones del terreno. Durante este martes se evaluarán las alternativas para repararlo o remolcarlo.

“El GPS no entiende la situación de los caminos”

Tras el rescate, el director de Defensa Civil lanzó una advertencia para quienes viajan por rutas y caminos que no conocen. Recomendó no depender solamente del GPS, principalmente durante jornadas de lluvia, nieve o acumulación de barro. “El GPS obviamente no entiende la situación específica que podemos tener”, remarcó Cruz.

El funcionario pidió consultar previamente el estado de las rutas con Defensa Civil, la Policía, los Bomberos Voluntarios o la Secretaría de Emergencias. Esos organismos pueden informar si una traza está habilitada, si resulta transitable o si existen alternativas más seguras.

Cruz también destacó la coordinación de todas las instituciones que participaron. La rápida intervención permitió llegar hasta la familia, asistirla y trasladarla sana y salva, pese a las dificultades que presentaba el camino.