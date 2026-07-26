En medio del temporal, un puestero rescató a más de 15 vacas atrapadas bajo nieve

Las fuertes nevadas que afectaron a la zona cordillerana dejó en esta ocasión a vacas aisladas, que fueron puestas a salvo tras el arduo trabajo de un puestero. Cómo fue.

Las nevadas en todo el país han dejado escenarios inéditos, como ocurrió en esta ocasión en la alta montañana de Mendoza, cuando un puestero realizó un operativo para rescatar a 18 vacas atrapadas bajo la nieve. Durante seis horas llevó adelante una travesía para sacar al ganado.

El caso ocurrió en Malargüe, ciudad cordillerana afectada por la acumulación de nieve. Los animales permanecían en una zona de difícil acceso, ubicada en cercanías de Las Loicas, sobre la Ruta Provincial 226 , camino hacia el Paso Internacional Vergara .

Se trata de Roberto Ávila , quien emprendió una travesía de aproximadamente seis horas para llegar hasta el lugar donde permanecían los animales. La misión comenzó durante la mañana, cuando Ávila partió acompañado por varios caballos y su perro , elementos fundamentales para desplazarse por un terreno donde la nieve superaba el metro de altura .

Aunque la distancia no era muy larga, las condiciones climáticas transformaron el recorrido en una tarea de alta complejidad. "Ya estamos de regreso en el puesto. Todo bien, gracias a Dios las pudimos sacar", comentó a un medio local.

Con la ayuda de sus caballos, el puestero logró rescatar a las vacas

Las vacas habían quedado atrapadas en un sector elevado de la cordillera luego del fuerte temporal, por lo que permanecer allí representaba un riesgo debido a las bajas temperaturas y la escasez de alimento, hecho que convirtió al rescate en una prioridad.

"Los caballos conocen el lugar. Van adelante haciendo camino", describió sobre como llevó adelante el operativo. El desafío consistió en conducir al ganado hacia zonas de menor altura, donde las condiciones permitieran encontrar pasturas y continuar resguardadas.

El mendocino atraviesa su segundo invierno en un puesto ubicado a unos 37 kilómetros al oeste de Las Loicas, una pequeña localidad del sur mendocino cercana al límite con Chile. Durante la temporada, las condiciones climáticas extremas complican las tareas diarias, por lo que deben almacenar leña, combustible, alimentos y reservas para los animales.

Fuerte temporal de nieve en Neuquén: cerraron varias rutas

El fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera de Neuquén provocó este viernes importantes complicaciones en la transitabilidad. La acumulación supera los 20 centímetros en algunos sectores, lo que obligó a cerrar diversos caminos clave.

Las intensas nevadas comenzaron a generar serias dificultades durante la jornada y mantienen trabajando a equipos de Vialidad Nacional, empresas viales y guardaparques para despejar caminos y asistir ante cualquier contingencia.

Esta tarde, Vialidad Nacional informó un corte preventivo para todo tipo de vehículos sobre la Ruta 40, entre el empalme con la Ruta 231 y la Ruta 63, en el sector de Río Hermoso - Camino de los Siete Lagos.

La medida comenzará a regir desde las 20 de este viernes y se extenderá hasta las 8 del sábado, debido a las condiciones extremas provocadas por el temporal.

Además, el organismo recordó que quienes circulen por la cordillera deberán portar cadenas físicas obligatorias, evitar viajar durante la noche y conducir con extrema precaución.