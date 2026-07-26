El discurso de Javier Milei en la Sociedad Rural: "Se viene un campo radicalmente distinto"

En la inauguración de la 138 edición de la feria, el presidente repasó las distintas políticas de su gestión en lo que respecta al campo.

En la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo , el presidente Javier Milei aseguró que "se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos" y defendió las medidas económicas impulsadas por su Gobierno para el sector agropecuario.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que su gestión eliminó retenciones en distintas actividades, avanzó con una fuerte desregulación y sostuvo que logró quitar "una por una las capas de estatismo" que, según dijo, afectaban al campo desde hacía años.

El presidente estuvo acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , el Gabinete de ministros y otros funcionarios.

Los anuncios de Javier Milei en la Sociedad Rural

El Presidente habló sobre los cuestionamientos que recibió la Argentina en los últimos días a través de las redes y apuntó que "están quienes quieren tomarnos de ejemplo y están quienes quieren defender el statu quo con uñas y dientes".

"El triunfo del modelo liberal en Argentina puede cambiar el rumbo de muchos países y los enemigos de la libertad desperdigados por el globo no pueden darse el lujo de perder los privilegios que edificaron durante décadas", afirmó el mandatario, durante su discurso en la inauguración de La Rural.

Al respecto, consideró: "No es casualidad que en los últimos días hayamos visto una campaña mediática internacional intentarnos bajar el precio con cualquier tipo de mentira para demonizar nuestro sentir patriótico".

"Hoy está más claro que nunca que existen quienes buscan que la Argentina no encuentre su destino de grandeza, pero no les vamos a dar el gusto, vamos a hacer a a la Argentina grande nuevamente", sentenció.

"El campo va a volar como nunca antes en la historia"

El presidente afirmó que "el techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando y, cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia".

"Nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta. Argentina despertó finalmente de un siglo de letargo y el mundo nos está observando", expresó durante su discurso en La Rural.

Las retenciones al campo: "Vamos camino a terminar de liberarlos por completo"

El presidente indicó que "nunca más debemos permitirnos que alguien venga con la cantinela de que el campo no genera valor y empleo. El sector agroindustrial explica un cuarto del empleo del país. Cuando al campo le va bien, le va bien a todo el interior y a la Argentina".

Además, el Presidente sostuvo que, pese a las medidas adoptadas por su Gobierno, el sector agropecuario todavía continúa soportando la carga de los derechos de exportación. En ese sentido, afirmó que "el campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda", en alusión al desempeño de los productores pese a la presión impositiva que, según su visión, enfrentaron durante años.

En la misma línea, Milei aseguró que la eliminación total de ese tributo sigue siendo uno de los objetivos de su gestión y anticipó que habrá nuevas medidas para avanzar en esa dirección. "Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida", expresó, al tiempo que reiteró que el Gobierno busca consolidar un modelo con menor intervención estatal y mayores incentivos para la producción y las exportaciones del sector agropecuario.