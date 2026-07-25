Preocupación por la liberación de un peligroso delincuente que atacó a un taxista

El hecho ocurrió en agosto del 2023 y provocó una gran conmoción en la localidad por la violencia a la que fue sometida la víctima.

La comunidad de Villa La Angostura se encuentra en estado de alerta tras la liberación del condenado más peligroso del robo violento contra un taxista , ocurrido el 20 de agosto del 2023, que en su momento provocó una conmoción en esa localidad cordillerana.

El último de los detenidos recibió la libertad asistida en una audiencia que tuvo lugar cerca del mediodía de este viernes en la sala 1 de la Oficina Judicial Penal III de la Circunscripción de Zapala.

Debido a su condición de reincidente, era el último de los tres adultos que permanecía en prisión, tras el violento asalto perpetrado en 2023 contra el taxista.

Dos fueron excluidos por ser menores de edad, de los tres adultos: uno recibió una condena de 9 meses, otro de 3 años y ocho meses; mientras que el reincidente y último liberado recibió una condena de 4 años y 6 meses.

El delito por el que se lo condenó en diciembre del 2023 fue por “robo triplemente calificado por haber sido cometido con un arma, en lugar poblado y en poblando y en banda y agravante del art 41 quater, participación de menores de edad”.

Cómo ocurrieron los hechos

El violento asalto ocurrió el domingo 20 de agosto del 2023 cuando solicitaron un taxi para realizar un viaje ficticio desde una vivienda de la zona Altos de Manzano. Al llegar, se encontró con había cinco personas que pretendían ser llevadas, pero el chofer les explicó que está prohibida esa cantidad de personas.

“Se subieron cuatro y cuando arranqué, uno de los que viajaba en la parte trasera activó el freno de mano. Me bajaron y el que estaba de acompañante se sentó en la butaca del conductor. El quinto, el que se había quedado, llegó corriendo hasta donde estábamos y yo salí corriendo hacia el interior de un complejo de cabañas. Me tiraron piedras y venía uno con un cuchillo grande. En la desesperación, me caí y los cinco vinieron encima de mí. Pensé que me iban a matar, me golpeaban, me insultaban y lo único que les pedía era que no me mataran", relató en su momento el taxista.

Los delincuentes amenazaron al chofer con un arma blanca, lo golpearon fuertemente y lo obligaron a subir al vehículo. Este último liberado fue señalado como el cabecilla de la banda, fue quien tomó el control del volante y, al liberar a la víctima, le advirtió: "Si llamás a la policía te matamos".

El abogado patrocinante del taxista, Cristian Pettorosso, recordó que, tras el hecho, la víctima corroboró que le habían robado una campera y una billetera con una suma de dinero correspondiente a la recaudación de ese día. El hecho "motivó una fuerte movilización de taxistas y remiseros de nuestra localidad reclamando por mayor seguridad", dijo Pettorosso a LM Neuquén.

Los colegas se manifestaron en las puertas de la comisaría local, luego decidieron movilizarse hacia la Ruta 40, cerca del acceso a Cerro Bayo, donde interrumpieron el tránsito a vehículos particulares. Recién levantaron la medida cuando fueron informados de la detención del principal sospechoso.

“La legislación actual es benigna para quien infringe la ley”

Pettorosso, quien representa legalmente a la víctima, señaló que la liberación “ocurre porque la legislación actual es benigna para quien infringe la ley, sumado a la situación de emergencia por falta de cupos carcelarios. Con la impronta garantista en la administración justicia, va de suyo que se pretende contribuir en la liberación de espacios en las unidades carcelarias que permitan el ingreso y alojamiento de nuevos presos”.

El letrado aseguró que “urge al Estado provincial la construcción de cárceles y ampliación de las unidades ya existentes, si se quiere avanzar con seriedad en materia de seguridad pública en medio de la campaña contra el microtráfico de estupefacientes que se lleva adelante, que promete más presidiarios en el corto plazo”.

Inquietud entre los taxistas

Al cumplir los plazos legales, la jueza Leticia Lorenzo le concedió la libertad asistida al último de los detenidos. Además, la querella no presentó oposición a la medida debido a que "los antecedentes intramuros, respecto a su comportamiento, fueron positivos" y a que "la legislación vigente es benigna ante estas situaciones".

Aunque el condenado fijará su domicilio en la ciudad de Bariloche, solicitó un permiso especial para visitar Villa La Angostura del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto. Ahí radica la inquietud y cierto malestar entre taxistas y remiseros.

El abogado del taxista recordó que, para mantenerse en libertad el condenado deberá cumplir estrictas pautas de comportamiento, de acuerdo al fallo, que incluyen: "No acercarse a la víctima", "no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes" y "conseguir trabajo, formal o informal" para demostrar un medio lícito de vida. El abogado querellante fue categórico al respecto: "En caso de que incumpla alguna de esas reglas de conducta, se le revoca la libertad asistida que tiene y vuelve a prisión".

La noticia de su regreso temporal comenzó a generar cierta una preocupación en la comunidad. El abogado reveló que su cliente, se encuentra "todavía un poco conmocionado".

El anuncio de la visita del recientemente liberado a la localidad, supuestamente para ver a un familiar, comenzó a provocar "cierta incomodidad entre los taxistas".