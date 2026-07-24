Ingresó a robar a una vivienda y luego de un rápido operativo fue demorado

Ocurrió este viernes por la madrugada en la capital. Intervino personal de la Comisaría 41 del barrio Don Bosco.

El sospechoso fue localizado minutos después de cometer el ilicito.

El rápido accionar de la Policía de la provincia de Neuquén permitió demorar a un hombre acusado de robar una bicicleta del patio de una vivienda en el barrio Don Bosco.

Gracias al operativo desplegado por personal de la Comisaría 41° , el sospechoso fue localizado a pocas cuadras del lugar cuando trasladaba el rodado denunciado como robado.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este viernes , luego de que el Centro de Operaciones Policiales (COP) alertara sobre la sustracción de una bicicleta desde una vivienda de la ciudad.

Rápidamente, se montó el operativo que permitió recuperar el elemento robado y la aprehensión del hombre sospechado.

El crimen sucedió en jurisdicción de la Comisaría 41 del barrio Don Bosco.

Cómo fue la metodología que utilizó el ladrón para sustraer la bicicleta

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el presunto autor del hecho habría escalado el paredón perimetral del domicilio para ingresar al patio. Una vez en el interior, forzó el sistema de seguridad del birrodado y escapó con la bicicleta.

Con la información aportada por la víctima y algunos testigos, además de una imagen del rodado, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por la zona.

Minutos después, lograron ubicar a un hombre que coincidía con la descripción brindada y que circulaba con una bicicleta de las mismas características que la denunciada como robada.

Demorado y a disposición de la Justicia

Al ser identificado, el sospechoso no pudo acreditar la procedencia de la bicicleta, por lo que el personal policial procedió al secuestro del rodado y a su demora.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que intervino en el caso mientras se realizaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Finalmente, tras completar los trámites de rigor, la Fiscalía dispuso la restitución inmediata de la bicicleta a su legítimo propietario, quien pudo recuperar el rodado bajo las formalidades legales establecidas.

Entró a una obra en construcción, se robó una bolsa de cemento y terminó demorado

Un hombre fue demorado este miércoles por la tarde luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar materiales de una obra en construcción. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Motorizada DEMOSE, tras el llamado de una vecina que advirtió movimientos sospechosos en el predio.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:45, mientras personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo en la jurisdicción de la Comisaría 52° en Centenario.

Según informó la Policía, una mujer se acercó a los efectivos para denunciar que un hombre había ingresado a una obra en construcción de su propiedad con aparentes intenciones de sustraer materiales.

Con las características físicas aportadas por la denunciante, los uniformados se dirigieron rápidamente al lugar y comenzaron la búsqueda del sospechoso.

A pocos metros de la obra, los efectivos localizaron al hombre cuando intentaba retirarse del sector. Durante la identificación, constataron que llevaba una mochila en cuyo interior transportaba una bolsa de cemento, que presuntamente había sido sustraída del predio.

Ante esta situación, el sospechoso fue demorado y trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.