Criaderos de chanchos en el Paseo de la Costa: buscan una solución definitiva y prevén reubicar los animales

La presencia de cerdos sueltos y criaderos en el Paseo de la Costa motivó una intervención para resolver el conflicto en el corto plazo.

La Defensoría del Pueblo de Neuquén confirmó que avanza junto con la Municipalidad en una solución para poner fin a los criaderos de cerdos instalados en las inmediaciones del Paseo de la Costa, una situación que desde hace tiempo genera reclamos por parte de vecinos del sector.

El defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra , explicó en una entrevista con Canal 8 que el organismo intervino a partir de las denuncias presentadas por residentes de la zona y que ya se realizaron reuniones con autoridades municipales para avanzar en una salida definitiva al conflicto.

"La Defensoría del Pueblo ha instado, a pedido de los vecinos, a que la Municipalidad de Neuquén lleve adelante determinadas acciones para erradicar definitivamente esos criaderos que están en una zona que, conforme las ordenanzas que actualmente rigen, no pueden estar allí", sostuvo.

Según indicó, durante una reunión mantenida recientemente con funcionarios municipales se acordó avanzar hacia la erradicación de los criaderos y la reubicación de los animales.

"Se encaminó una solución definitiva que es básicamente la erradicación de quienes tienen allí ese criadero y reubicación de los animales y darle la posibilidad, obviamente, a quienes están llevando adelante esta actividad que puedan realizarlo en otro lugar", afirmó Pereyra.

Un reclamo que lleva más de un año

De acuerdo con lo informado durante la entrevista, el conflicto no es reciente. Los reclamos vecinales comenzaron hace más de un año y están vinculados al crecimiento del sector costero y a la permanencia de familias que crían animales en terrenos fiscales cercanos al nuevo mirador ubicado sobre la calle Obrero Argentino.

Además de los cerdos, en el lugar también habría otros animales de granja, como gallinas y pollos. Sin embargo, este tipo de actividad no está permitida dentro del ejido urbano, salvo en determinadas áreas rurales.

Según informó el mismo medio, quienes crían animales en el sector utilizan el Paseo de la Costa para trasladar a los animales, una situación que, según los vecinos, representa un riesgo para quienes recorren el lugar caminando, en bicicleta o realizando actividades recreativas.

También mencionó que algunos de los productores contarían con otros establecimientos fuera de la ciudad, por lo que una de las alternativas planteadas sería trasladar allí a los animales.

Los motivos de la intervención

Pereyra explicó que la necesidad de retirar los criaderos responde a distintos factores contemplados por la normativa vigente.

"Los problemas son varios. Por un lado, lo que te dije al principio, la normativa prohíbe este tipo de crianza de animales en ese sector. En segundo lugar, la circulación de ellos en la vía pública puede acarrear hasta accidentes de tránsito. Y en tercer lugar, los problemas de zoonosis, las cuestiones de salubridad, de salud de los animales, pero también de la población", enumeró.

El defensor aseguró que esos aspectos forman parte del trabajo conjunto que llevan adelante con el municipio y que la intención es resolver el problema en el corto plazo.

Consultado sobre los tiempos para concretar el traslado, explicó que "los plazos y los términos van a ser los que establecen los instrumentos administrativos" y agregó que los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo prevén una solución "en el corto plazo".

Mientras tanto, desde la Defensoría del Pueblo indicaron que continuarán acompañando las gestiones junto con el Municipio para concretar la reubicación de los animales y dar respuesta a un reclamo que, según remarcaron, se sostiene desde hace tiempo entre los habitantes del sector.