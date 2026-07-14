Paseo de la Costa con olores, humo y chanchos sueltos: la bronca de vecinos por cuatro criaderos ilegales

Integrantes del loteo García Bayón aseguran que conviven con olores nauseabundos, humo y animales sueltos. Afirman que hubo inspecciones, pero que los criaderos siguen funcionando.

Los vecinos del loteo García Bayón , ubicado en inmediaciones del Paseo de la Costa de Neuquén , volvieron a reclamar una solución por la presencia de cuatro criaderos de cerdos que, según denuncian, funcionan de manera irregular en una zona residencial .

Aseguran que desde hace más de un año realizan presentaciones ante distintos organismos, pero que, pese a las inspecciones, multas y actuaciones administrativas, la actividad continúa.

Nancy Evelyn López y Pablo Martín Moreira Rubilar , dos de los frentistas que encabezan el reclamo en representación de unos 44 vecino s, señalaron que el principal problema son los fuertes olores, el humo de las quemas y la presencia de animales sueltos a pocos metros de las viviendas y del tradicional paseo ribereño.

"Compramos un lote para vivir frente al río y terminamos conviviendo con cuatro chancherías", resumieron, en diálogo con el programa Al Final de Todo de LU5.

"No podemos abrir las ventanas"

Según relataron, el barrio continúa creciendo y actualmente cuenta con alrededor de 300 lotes, muchos de ellos ya habitados o en construcción.

Los vecinos aseguran que durante todo el año deben soportar los olores provenientes de los criaderos y que, en algunos momentos, la situación se vuelve aún más crítica por las quemas que se realizan en el lugar.

"No podemos abrir las ventanas, salir al patio a tomar unos mates o disfrutar del verano porque el olor es permanente. Cuando no es el olor de la chanchería, es el humo", expresó Moreira Rubilar. "No podemos abrir las ventanas, salir al patio a tomar unos mates o disfrutar del verano porque el olor es permanente. Cuando no es el olor de la chanchería, es el humo", expresó Moreira Rubilar.

Además, afirmaron que en reiteradas oportunidades observaron cerdos, caballos, ovejas y chivos sueltos en cercanías del barrio y del Paseo de la Costa.

Inspecciones, multas y una orden para retirar los animales

Los vecinos explicaron que hace más de un año comenzaron a reunir firmas y presentaron denuncias ante la Municipalidad de Neuquén, la Defensoría del Pueblo, el Senasa, la Fiscalía y otras áreas municipales.

Según indicaron, las inspecciones permitieron constatar la existencia de cuatro chancherías y derivaron en expedientes en el Tribunal de Faltas, donde los responsables habrían sido infraccionados y notificados para retirar los animales.

"Se hicieron las actas, se los intimó para que se llevaran los animales y, cuando volvieron a inspeccionar, comprobaron que seguían ahí e incluso había más", sostuvo López.

Sin embargo, aseguraron que las actuaciones administrativas no avanzaron más allá de las multas y que los criaderos continúan funcionando.

Denuncian una actividad prohibida en una zona residencial

Los vecinos sostienen que la actividad no está permitida en ese sector de la ciudad y remarcan que existen ordenanzas municipales que prohíben la cría de este tipo de animales en zonas urbanas.

Incluso, afirmaron que durante un allanamiento realizado por distintas áreas del Estado se constató la presencia de los animales, aunque señalaron que no pudieron ser retirados porque, según les informaron, no había recursos disponibles para concretar el procedimiento.

"Nosotros no estamos en contra de los dueños de los animales. Lo único que pedimos es que se cumpla la normativa y que los criaderos sean relocalizados en un lugar donde esa actividad esté permitida", explicaron. "Nosotros no estamos en contra de los dueños de los animales. Lo único que pedimos es que se cumpla la normativa y que los criaderos sean relocalizados en un lugar donde esa actividad esté permitida", explicaron.

Reclaman una reunión con el intendente

Los frentistas indicaron que actualmente el expediente continúa su trámite administrativo y que solicitaron una audiencia con el intendente Mariano Gaido para plantear la situación.

También destacaron el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, aunque señalaron que ese organismo no tiene poder de policía para ejecutar las medidas necesarias.

"Lo que buscamos es una solución definitiva. Invertimos todos nuestros ahorros para vivir en un barrio residencial y hoy convivimos con una situación que afecta nuestra calidad de vida y también el ambiente", manifestaron.

Los vecinos advirtieron además que cuentan con certificados médicos de personas que, según sostienen, presentan afecciones vinculadas a las condiciones ambientales del sector y pidieron que las autoridades coordinen acciones para relocalizar los criaderos y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.