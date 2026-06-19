Tras una denuncia de vecinos, el Municipio de Comodoro Rivadavia inspeccionó y clausuró el lugar. Días atrás hubo un caso de triquinosis en la ciudad.

Chanchería ilegal: tenían 15 cerdos en el fondo de la casa, donde faenaban y vendían sin ningún control.

Agentes de la Policía de Chubut y de la municipalidad de Comodoro Rivadavia detectaron y clausuraron un criadero clandestino de chanchos que estaba armado en el fondo de dos viviendas particulares, y donde se criaban, faenaban y comercializaban cerdos sin habilitación ni controles de ningún tipo.

El operativo fue ordenado por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales ( Ufeayda ) a partir de denuncias de vecinos relacionadas con posible maltrato animal y cuestiones ambientales.

Personal de las direcciones municipales de Habilitaciones , Veterinaria y Ambiente , junto con agentes de Policía, se presentaron este jueves en dos casas contiguas de la zona conocida como “ sector de Quintas ” del barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia, y verificaron allí la actividad ilegal.

Según informaron las autoridades municipales, se constató la presencia de 15 cerdos alojados en instalaciones precarias lo que, a la par de constituir un hecho de maltrato animal, provocaba un impacto ambiental generado por residuos y olores.

En los fondos de dos casas de Comodoro Rivadavia criaban y faenaban cerdos En los fondos de dos casas de Comodoro Rivadavia criaban y faenaban cerdos.

Por otra parte, los chanchos convivían con perros alojados en el mismo lugar y en una situación también precaria.

"Totalmente irregular"

«Pudimos observar numerosos porcinos en condiciones irregulares y un establecimiento que nunca estuvo habilitado para funcionar en ese sector de la ciudad», señaló el secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez.

El funcionario confirmó que el predio no contaba con ninguna autorización para las actividades que desarrollaba, situado, además, en una zona urbanizada.

De acuerdo con lo que detalló Gómez, en el sector del fondo de las casas había corrales y parideras para los cerdos.

Además, dijo, los propietarios de las viviendas faenaban animales y vendían la carne, fuera de toda normativa sanitaria y comercial, por lo cual se realizó una clausura formal en lo respectivo a esas actividades.

Tras constatar todas las irregularidades, los dueños fueron intimados mediante una notificación formal a retirar los animales del lugar y a suspender de manera definitiva la actividad que Gómez describió como “preocupante, ya que ellos faenan y comercializan la carne en forma totalmente irregular".

Cria y faena ilegal de cerdos en Comodoro Rivadavia Cria y faena ilegal de cerdos en Comodoro Rivadavia.

En cuanto a los perros que también se encontraban en el predio, las autoridades informaron que no se detectaron situaciones de maltrato, por lo que no se dispuso ninguna medida en relación con ellos.

Triquinosis en Comodoro Rivadavia

El operativo de control y la clausura se dio pocos días después de que un presunto caso de triquinosis ingresó al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, generando preocupación en el Municipio y una investigación para intentar establecer si el paciente -un menor de edad- había consumido cortes o facturas de cerdo faenadas de manera ilegal.

Las autoridades sanitarias de la provincia activaron de urgencia un relevamiento retrospectivo de la dieta alimentaria del paciente y su familia en las seis semanas previas al episodio.

“Nos anoticiamos de un menor de edad con síntomas compatibles. Cuando aparece un caso, se indaga qué alimentos consumió durante las últimas seis semanas y ahí comienza toda la investigación epidemiológica”, explicó la jefa del Departamento Provincial de Zoonosis de Chubut.

Dijo, asimismo, que se habían enviado muestras al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, para constatar si se trataba efectivamente de un caso de triquinosis, y subrayó que las inspecciones buscan determinar si el foco infeccioso responde a una faena clandestina o al circuito comercial regulado.