Lo afirmó el abogado del padre del nene que murió en Comodoro Rivadavia. Dijo que los peritos no lo difundieron "por respeto" a la memoria del chico.

Caso Ángel López: aseguran que hay un nuevo video que podría hundir a la madre.

El abogado del padre de Ángel López , el nene de 4 año que murió en Comodoro Rivadavia , Chubut, en condiciones de maltrato extremo, aseguró que un video obtenido de un teléfono celular y un testimonio podrían sumar datos clave para incriminar a Mariela Altamirano , la madre del chico, que se encuentra detenida e imputada por homicidio.

Roberto Castillo , quien representa a Luis López en el juicio, afirmó que estas nuevas pruebas demostrarían que Altamirano era violenta con Ángel , a quien se le detectaron 20 hematomas en la cabeza luego de su muerte. Las pericias médicas determinaron que estos golpes, más una bronquiolitis severa, fueron las causas del deceso.

Castillo, por otra parte, cuestionó el planteo realizado por la defensa de Altamirano y de su pareja, Michel Kevin González - también detenido e imputado- para que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso, y dijo que se trata de una maniobra para atrasar el juicio oral y que no llegue a realizarse en 2027.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Mariela Altamirano y Michel Kevin González, los dos imputados por la muerte de Ángel López.

"Desde mi punto de vista, buscan dilatar", le dijo el abogado al medio local Actualidad 2.0.

Una filmación y un testimonio clave

El abogado afirmó que la investigación incorporó a la causa un video obtenido a partir de las pericias realizadas sobre teléfonos celulares secuestrado y cuyas imágenes sostendrían la acusación.

"Hay un video donde se ve una situación de maltrato", indicó, aunque no quiso dar mayores precisiones sobre la escena porque, según dijo, quienes intervienen en el expediente evitaron difundirlo públicamente por respeto a la memoria del niño y a su familia.

angel lopez 2 Ya pasaron más de dos meses de la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia.

Castillo también dijo que hay otros testimonios que describen episodios de violencia, con Altamirano como protagonista, y se refirió puntualmente a uno dado por una hija de 11 años de una pareja anterior de Michel González.

Contó que la niña -que fue ofrecida como testigo por la propia defensa de González- describió situaciones de violencia dentro del hogar que su padre compartía con Mariela y relató episodios que la involucraban a ella y también a Ángel.

"La criatura contó que en distintas oportunidades tenía que irse con su padre a dormir a casas de vecinos porque ltamirano era extremadamente violenta", relató el abogado.

Agregó que la nena también habría hecho referencia a situaciones de maltrato hacia Ángel, que ella consideraba normales porque había crecido conviviendo con ellas.

El planteo para que actúe la Corte Suprema

Los defensores de Altamirano y González plantearon el pedido de llevar el caso a la Corte Suprema porque, según argumentaron, habría discrepancias respecto de los resultados de la autopsia, entre las pericias oficiales y un informe aportado por un profesional convocado por los imputados.

Mariela Altamirano, madre de Ángel López Mariela Altamirano en una de las audiencias preliminares de la causa.

Para Castillo, no hay razones que ameriten el traslado a la Corte y las nuevas intervenciones periciales. "Si se acepta el pedido, el caso no tendría una resolución a juicio oral este año, que es una garantía que tienen la víctima y su familia", cuestionó.

"Las discrepancias entre peritos son habituales. Para eso existe el debate oral, donde cada profesional expone sus fundamentos y los jueces valoran la prueba", consideró.

En primera instancia, el juez de Garantías de Chubut Alejandro Soñís desestimó el pedido de los defensores, quienes apelaron esa decisión, por lo cual deberá definir un tribunal revisor.