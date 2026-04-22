Horas antes de morir, el joven de 25 años se mostró manejando por la ciudad en sus estados de WhatsApp. Tono desafiante y música de Los Pibes Chorros.

El último video con vida del testigo asesinado en Comodoro Rivadavia: "Salió el atrevido a las calles".

Mientras conducía su Peugeot 208 por las calles de Comodoro Rivadavia , Rodrigo César Pedro Nieves se filmó a sí mismo y publicó el video en sus estados de WhatsApp, seguramente sin sospechar que sería su último registro con vida.

Horas más tarde, al joven de 25 años, integrante de una familia vinculada al delito y condenado por homicidio en 2019 (estaba en libertad), lo mataron a tiros arriba del auto, junto con su acompañante, una joven identificada como Agustina Asencio, tras varias horas sin datos sobre su identidad.

Faltaba poco más de 24 horas para que NIeves declarara como testigo en un juicio por el asesinato de su hermano Matías, hecho que inmediatamente fue relacionado como eventual causa de este nuevo homicidio , muy similar al anterior.

El video en Whatsapp

Cerca del mediodía de este miércoles 22 de abril de 2026, poco después de conocido este nuevo crimen en la guerra entre las dos conocidas facciones de Comodoro, los medios locales difundierron las últimas imágenes que posteó Rodrigo Vera en su Whatsapp.

Último video en Whtasapp del testigo asesinado a tiros en Comodoro Rivadavia

Como fondo de las imágenes que muestran la ciudad de noche desde el interior del auto que iba manejando, se escucha el tema "Cinco Amigos", de los Pibes Chorros.

Sobre el video el joven escribió una leyenda: "Sabelo gato materialista, sentite zarpado".

Mensajes desafiantes

En otro estado, ya sin música,. se escucha su voz hablándole al teléfono: "Arreglándome solo, sin pedirle ayuda a nadie. Yo no me pongo la gorra con ningún gil; no estoy ni ahí con lo material. Va y viene", dice.

Y antes del video desde el auto, Nieves había publicado otro estado con un tono desafiante y un emoji de tumba: "Salió el atrevido a las calles. Así que agárrense gatos"

Pocas horas después, estaba muerto.

Qué analizan los investigadores en las imágenes

Las publicaciones, que circularon rápidamente tras conocerse su muerte, son ahora analizadas por los investigadores del crimen.

La pregunta que guía esa línea de trabajo es si los mensajes estaban dirigidos a alguien en particular o si reflejaban una situación de tensión previa al ataque.

Rodrigo Nieves - captura Una de las últimas selfies de Rodrigo Nieves en sus estados de Whatsapp.

La sospecha tiene sustento no sólo en el caso puntual del juicio en el que Nieves debía declarar, sino también en una larga disputa que su clan mantiene con los Vera, otra familia vinculada al delito en Comodoro.

El doble homicidio

El doble homicidio ocurrió en la madrugada de este miércoles 22 de abril en el barrio Pueyrredón, sobre calle La Prensa al 100.

Nieves y la joven que lo acompañaba, que hasta pasado largamente el mediodía del crimen no se sabe mucho más que su nombre, fueron encontrados dentro del auto con múltiples impactos de bala.

Ella fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde falleció poco después. Él ya no tenía signos vitales cuando llegó la policía.

La policía reconstruyó que la secuencia comenzó en el barrio conocido como Las 1008 Viviendas: desde allí se inició una persecución que terminó en la calle La Prensa.

Disparos en el auto de Rodrigo Nieves - ADNSUR Los balazos en el Peugeot 208 que manejaba Rodrigo Nieves por Comodoro Rivadavia. ADNSUR

El jefe de la Unidad Regional de la fuerza provincial en Comodoro, Lucas Cocha, informó que se trabaja en el relevamiento de la escena, rastreo de vainas servidas y búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad en la zona, para tratar de dar con los autores.

El testigo que no llegó a declarar

Rodrigo Nieves debía presentarse este jueves 23 de abril a declarar como testigo en el juicio oral seguido contra Agustín Ernesto Vera por el homicidio de Matías Nieves, su hermano.

Matías había sido asesinado el 24 de enero de 2025 en el barrio Jorge Newbery, también dentro de su auto ya balazos desde un vehículo que lo interceptó.

La coincidencia entre el asesinato de Rodrigo y la inminencia de su declaración abrió una línea investigativa que busca determinar si ambos hechos guardan relación directa.

Una guerra que ya dejó varios muertos

En 2019, Rodrigo Nieves mató a tiros al mecánico Jorge Feliciano Olivera dentro de su taller de la calle San Martín.

Fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó por unanimidad una pena de 11 años de prisión, aunque al momento de su muerte, se encontraba en libertad.

Lo cierto es que el apellido Nieves lleva años inscripto en la crónica policial de Comodoro Rivadavia.

La familia acumula más de un centenar de antecedentes desde 2013 y ha protagonizado una serie de enfrentamientos violentos con otras bandas de la ciudad, en particular con la familia Vera.

Doble homicidio en Comodoro Rivadavia Restos de sangre en el lugar donde hallaron sin vida a Rodrigo NIeves, acribillado a tiros en su auto. Su acompañante murió en el hospital.

El episodio más resonante de esa disputa entre clanes ocurrió el 14 de octubre de 2025, frente al Juzgado Policial del barrio Roca, minutos antes de una audiencia vinculada al homicidio de Matías.

Un grupo de diez personas llegó en una furgoneta y abrió fuego contra integrantes de la familia Nieves.

Ocho hombres y dos mujeres quedaron detenidos, imputados por tentativa de homicidio doblemente agravado.

Entre ellos aparece Vanesa Ulloa, madre de Agustín Vera, quien actualmente cumple arresto domiciliario.