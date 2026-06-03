Video impactante: una mujer caminaba por la vereda y se la "tragó" una alcantarilla

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes también aportaron un dato clave sobre lo que ocurrió horas antes en el lugar.

El momento en que una mujer cayó en una alcantarilla en el barrio Maracaná en Río de Janeiro.

Momentos de tensión se vivieron en las calles de la ciudad de Río de Janeiro, cuando una mujer de 35 años cayó dentro de una alcantarilla mientras caminaba por una vereda del barrio Maracaná .

El accidente callejero ocurrió luego de que cediera una tapa mal colocada sobre el conducto , provocando que la víctima desapareciera repentinamente bajo el nivel de la calle.

Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad y muestran cómo la mujer pisó una tapa que estaba mal colocada , la estructura cedió y desapareció de la superficie en cuestión de segundos. Fue rescatada por vecinos y personal de emergencia y recibió el alta médica horas después.

La increíble causa del accidente

Las imágenes también aportaron un dato clave para la investigación: unas seis horas antes del accidente, dos hombres habían manipulado la misma tapa.

Según reconstruyeron medios brasileños, la retiraron y luego la volvieron a colocar, pero aparentemente sin asegurarla de manera correcta.

caminaba por la calle, cayó en una alcantarilla y un motociclista le salvó la vida

Tras la caída, el motociclista que la había trasladado fue uno de los primeros en asistirla. Minutos después, vecinos de la zona colaboraron en el rescate hasta la llegada de los bomberos de Vila Isabel.

El dramático relato de la víctima

La mujer, identificada como Fabiana Rosa, contó que durante los segundos que permaneció dentro del pozo pensó que podía morir debido a la profundidad y a la cantidad de agua acumulada.

Además, relató que la propia tapa de la alcantarilla se dio vuelta durante el accidente y la golpeó en la cabeza antes de caer al vacío. Como consecuencia, sufrió lesiones en la frente, el pecho, la espalda, los brazos y las piernas.

alcan

Desde la Subprefectura de Tijuca informaron que detectaron dos tapas desplazadas en el sector y señalaron que la situación podría estar relacionada con intentos de robo. Las autoridades repusieron las estructuras y ordenaron una revisión para garantizar la seguridad de los peatones.

Mientras tanto, la investigación busca determinar la responsabilidad de las personas que quedaron registradas por las cámaras manipulando la alcantarilla horas antes del accidente.

Tragedia en Brasil: viajaba para el cumpleaños de su hija y murió cuando bajaba del avión

Un trágico accidente alteró el normal funcionamiento del aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, Brasil, donde una mujer de 72 años murió cuando descendía del avión.

El fatal episodio ocurrió durante el desembarque del vuelo LA3785. Según informaron fuentes oficiales, la mujer fue asistida de inmediato y trasladada primero a un centro médico de Jabaquara. Luego, la derivaron al Hospital Alemán Oswaldo Cruz, donde finalmente murió dos días después del accidente.

Accidente. Aeropuerto San Pablo, Brasil

La víctima, identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 años. Según indicó el diario local Metrópoles, cuando cayó la mujer iba a tomar un vuelo de conexión a Mato Grosso para celebrar el cumpleaños de su hija.

El accidente ocurrió cuando la pasajera bajaba por las escaleras de la aeronave para realizar una conexión aérea. A raíz del impacto, sufrió heridas de gravedad y permaneció internada hasta que se confirmó su fallecimiento dos días más tarde.

La despedida y el dolor de su familia

Su hija, la dermatóloga Raquel Fávaro, le rindió homenaje el lunes con un desgarrador posteo en redes: "No sé si logré devolverte todo el amor que recibí, pero gracias, mamá. Siempre te amaré“.

turista muerte (1) La mujer de 72 años murió tras caer por la escalera al bajar de un avión en el aeropuerto de San Pablo, Brasil

"Después de convertirme en madre, me di cuenta de que tu amor y generosidad eran aún mayores de lo que podía ver. Gracias por todo y, especialmente, por lo que hiciste que yo no podía ver. Espero que mi amor algún día pueda recompensar, al menos en parte, todo lo que hiciste por mí. Te amo", continuó.