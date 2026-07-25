Victoria Villarruel eligió el sur neuquino para descansar

La vicepresidenta de la Nación se encuentra en un complejo de cabañas en uno de los destinos más buscados de la provincia.

Con la nieve como protagonista de esta temporada de invierno, el sur de la provincia de Neuquén se encuentra a pleno, con sus pistas acondicionadas para recibir a los turistas de todo el país. Entre ellos, eligió pasar unos días en la región la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel .

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado llegó este último viernes a Villa La Angostura en visita que no es de carácter oficial, sino privado con el fin de pasar unos días de descanso en este receso invernal. Así lo publicó el diario Andino de esa localidad cordillerana tras la confirmación de fuentes oficiales.

Según el portal, el itinerario de la funcionaria permanece bajo un estricto hermetismo. No obstante, se supo que se encuentra alojada en un reconocido complejo turístico con costa de lago. Por razones de seguridad no se confirmó el nombre del establecimiento hotelero.

Se encuentra en la localidad neuquina con miembros de su custodia oficial, que está a cargo de la División Custodia Vicepresidencial de la Policía Federal Argentina (PFA), la cual actúa bajo el control operacional de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación.

Es custodia oficial comprende desplazamientos terrestres o aéreos, actividades oficiales, eventos públicos y traslados de carácter privado dentro y fuera del país.

Victoria Villarruel.

¿Encabezará actividades protocolares en la región?

De acuerdo a la información preliminar, este viaje no cuenta con una agenda institucional ni contempla actividades protocolares.

Se desconoce si en los próximos días formará parte de alguna actividad oficial, durante su estadía en la provincia. No obstante, por el momento no fue informado de acto oficial alguno como así tampoco por cuántos días extenderá su presencia en la región.

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