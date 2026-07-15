También los posteos de Victoria Villarruel y el festejo del embajador norteamericano en Argentina, que grabó un video de la "infartoneta".

Milei destacó el triunfo de la Selección Argentina y afirmó: “Argentina no se rinde”

El presidente Javier Milei festejó la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en el Mundial 2026 con un mensaje sugestivo en X.

“VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! LRPMQLRCRMP…”, escribió el jefe de Estado. Luego, durante una entrevista radial, expresó su “alegría inmensa” por el triunfo y sostuvo que, tras comenzar en desventaja, “Argentina lo pasó por arriba”, al considerar que el equipo fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

El mandatario elogió la actuación del plantel y, en particular, la de Lionel Messi, de quien afirmó que volvió a demostrar su jerarquía en un partido de máxima exigencia. En ese sentido, consideró que el capitán argentino saldó una de las “materias pendientes” que se le atribuían con la Selección y destacó su participación decisiva en el segundo gol.

Consultado sobre el significado de la victoria frente a Inglaterra, Milei pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las Islas Malvinas y sostuvo que “es un partido de fútbol”. Además, remarcó que la recuperación de la soberanía “se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”, al tiempo que destacó los avances alcanzados por la Argentina en el plano diplomático.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

LRPMQLRCRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 15, 2026

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, aprovechó la ocasión para celebrar con una dedicatoria a Lionel Messi: “LIONEL MESSI Y ESTE EQUIPO DE LOCOS NOS LLEVARON POR TERCERA VEZ A LA FINAL DEL MUNDO. LOS ARGENTINOS ESTAMOS LOCOS”.

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

No fue la única expresión oficial: desde la Oficina del Presidente de la República Argentina también dieron cuenta de la victoria de la AFA. “La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Futbol 2026”, fue el posteo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no se quedó atrás. Luego de un polémico posteo previo, redactó: “¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más!”, aseveró.

¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! ¡No era un partido más! pic.twitter.com/JL5NoIt8Kj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Hubo más repercusiones en el gabinete: El ministro de Salud Mario Lugones expuso en X “¡¡Aguante corazón, aguante!! ¡¡¡Vamos Argentina!!! “.

Y el que también festejó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien "esto de la INFARTONETA debería ser un término médico. VAMOS ARGENTINA".