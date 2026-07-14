Sin gas y a la intemperie, vecinos de La Sirena Unificada piden ayuda a la Defensoría del Pueblo

Vecinos de 42 viviendas de la Cooperativa 127 Hectáreas reclamaron al defensor del pueblo. Pereyra pidió informes a Jorge Salas.

Un grupo de vecinos del sector La Sirena Unificada, de la Cooperativa 127 Hectáreas , se reunió con el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Gustavo Pereyra , para pedir su intervención ante la falta de conexión de gas natural. Son vecinos que no le hicieron juicio a la cooperativa, según confirmó LM Neuquén .

Se trata de 42 viviendas, la mayoría entregadas en 2023, que todavía esperan ese servicio, en medio de las bajas temperaturas que golpean a la región.

En el encuentro también se presentaron los nuevos integrantes de la comisión directiva de la Cooperativa, que aprovecharon la visita para pedirle a la Defensoría acompañamiento en otras gestiones vinculadas a la demanda habitacional de cientos de familias neuquinas que todavía no accedieron a su lote o vivienda.

La Defensoría del Pueblo de Neuquén recibió a los vecinos de las 42 Viviendas de La Sirena Unificada. Omar Novoa

Sin embargo, la Defensoría no activó ninguna mediación formal por el reclamo puntual del gas. Lo que sí hizo Pereyra fue solicitarle a la Cooperativa información sobre los reclamos que socios y socias vienen presentando ante ese organismo por distintas cuestiones relacionadas con sus viviendas o lotes, muchas de ellas sin resolver desde hace años.

Cooperativa 127 Hectáreas: el reclamo por el gas

El pedido de informes viene en un contexto especialmente delicado para la entidad. La Cooperativa 127 Hectáreas, conducida por Jorge Salas, está en el centro de una causa judicial por presuntas estafas reiteradas que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de la fiscal Rocío Rivero y bajo supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

La causa se originó a partir de denuncias presentadas por 340 socios que dicen haber sido víctimas de distintas maniobras fraudulentas, entre ellas las vinculadas a los loteos de La Meseta y a la propia Sirena Unificada.

Hace apenas una semana, la Fiscalía dio un paso fundamental. Pidió formalmente la audiencia de formulación de cargos contra Salas y otros integrantes de la conducción de la cooperativa. Por los plazos judiciales, esa audiencia recién podría concretarse hacia fines de agosto, cuando termine el receso de invierno. Hasta entonces, y como marca la ley, todos los investigados conservan su estado de inocencia.

El historial de la cooperativa es largo, con allanamientos a la sede y domicilios de directivos, demoras a Salas y a ocho colaboradores, secuestro de documentación y celulares, y una investigación paralela sobre el circuito financiero de la entidad que no descarta una asociación ilícita.

Jorge Salas: "Es una operación política"

Salas, que llegó a ser director de Hábitat y Urbanismo de la provincia hasta que renunció en medio del escándalo, sostiene que las denuncias responden a una “operación política” en su contra desde distintos sectores políticos.

Jorge Salas en una movilización este jueves a Casa de Gobierno. Claudio Espinoza

La Justicia definirá los próximos pasos de la causa penal, más centrada en el sector La Meseta de la Cooperativa 127 Hectáreas; pero en un sector de La Sirena Unificada siguen esperando algo mucho más urgente, que sus casas tengan gas antes de que termine el invierno.

La Defensoría del Pueblo, por ahora, eligió el camino del pedido de informes antes que el de la mediación directa.