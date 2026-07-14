El robo de autos no para: buscan un Fiesta que se llevaron desde el Santa Genoveva

A la par de los procedimientos diarios que realiza la Policía por vehículos sustraídos, los ladrones siguen protagonizando ilícitos en distintos barrios capitalinos.

Mientras la Policía encabeza procedimientos diarios por hallazgos de vehículos robados en esta capital y localidades cercanas, varios vecinos se encuentran a la expectativa de datos certeros sobre sus autos, motos y camionetas sustraídos en distintas circunstancias.

Uno de los últimos hechos ocurridos en esta capital tuvo como escenario el barrio Santa Genoveva. El último jueves, día feriado, un auto Ford Fiesta Ambiente 2005 , desapareció del lugar donde se encontraba estacionado, sobre calle Víctor Aníbal García. La dueña del vehículo, Zoe, explicó a este diario que el hecho se produjo entre las 7 y las 19 y que no tienen información precisa sobre las circunstancias.

Más allá de que tuvieron acceso a material de cámaras de seguridad, no lograron determinar cómo se produjo el robo.

En tanto, como otras tantas víctimas de sustracción de vehículos, recurrieron a las redes sociales y medios de comunicación con el fin de obtener alguna información sobre el posible paradero del auto. El vehículo tiene la chapa patente FBS 065 y su propietaria pide que cualquier dato se brinde a la Policía neuquina. La denuncia por el ilícito se llevó a cabo en la Comisaría Primera y hasta el momento, no surgieron datos sobre el vehículo.

Gentileza

Entre el jueves pasado y el domingo, las fuerzas de seguridad provinciales recuperaron varios vehículos gracias a la difusión en redes sociales de fotografías publicadas por las víctimas. Mediante este sistema, muchos particulares no dudan en comunicarse con la Policía y alertarla si es que ven al vehículo buscado.

Las redes sociales y el aporte fundamental de los vecinos

Uno de los operativos por un vehículo que era buscado se conoció este lunes, cuando un vecino que había visto una publicación de una camioneta se comunicó de inmediato con el personal de la Comisaría 18 porque observó el mismo vehículo en una casa situada en calle Cerro Batea Mahuida. Los delincuentes la habían ocultado en una propiedad abandonada.

Gentileza Policía del Neuquén

El procedimiento se concretó el domingo en horas de la tarde, luego de que una persona se comunicó en forma anónima y dio datos precisos sobre el vehículo sustraído, una camioneta Volkswagen Saveiro. El vecino explicó que el rodado se encontraba en el patio de una casa que se encuentra sin ocupantes desde hace tiempo. A la vez, indicó que había visto en redes sociales que se pedía información sobre un vehículo similar.

A partir de los datos aportados por el particular, el personal de la Comisaría 18 se hizo presente en el lugar y comprobó sus dichos. Con el permiso de un vecino, ingresaron hasta donde se hallaba la camioneta y relevaron su estado.

El vehículo iba a ser restituido de inmediato

Finalmente, los efectivos de la unidad policial del barrio Gran Neuquén mantuvieron un contacto con sus pares de la Comisaría 16 y confirmaron que se había presentado una denuncia por el robo del vehículo.

Tras notificar al Ministerio Público Fiscal (MPF), fue ubicado el dueño del rodado y se avanzó con el trámite para su restitución.

Mientras tanto, este lunes, en la zona de China Muerta, fue hallada otra camioneta que tenía un pedido de secuestro. Se encontraba en una vivienda particular.