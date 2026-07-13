Confirmaron más hallazgos: el doble terremoto en Venezuela ya dejó 4.490 muertos

Las autoridades confirmaron que hay más víctimas, mientras miles de personas continúan en refugios temporales y esperan una solución habitacional.

El terremoto obligó a miles de familias a abandonar sus hogares y permanecer en refugios temporales mientras avanzan las tareas de reconstrucción.

El saldo del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio continúa agravándose. Con el paso de los días, lamentablemente, se confirmaron el hallazgo de más víctimas fatales.

Al tiempo que avanzan las tareas de asistencia y reconstrucción, decenas de miles de personas siguen afectadas por las consecuencias del desastre .

Miles permanecen alojadas en refugios temporales, otras esperan el resultado de las inspecciones sobre sus viviendas y las autoridades admiten que la cantidad de casas inutilizables podría aumentar en los próximos días.

El último balance oficial elevó la cifra de víctimas fatales a 4.490, mientras que el número de heridos permanece en 16.740. La actualización incorpora otras 157 muertes respecto del informe anterior.

El número de víctimas sigue aumentando

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que 120.794 familias ya recibieron algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia.

Además, indicó que 19.583 personas permanecen alojadas en 108 campamentos temporales instalados en escuelas y edificios públicos de Caracas, Miranda y La Guaira, la región que sufrió los mayores daños durante el doble sismo.

El doble terremoto dejó miles de víctimas, daños estructurales y un amplio operativo de asistencia en las regiones más afectadas de Venezuela.

La cantidad de refugios también aumentó durante los últimos días. El operativo de evacuación obligó a habilitar nuevos espacios para recibir a quienes no pueden regresar a sus hogares debido al riesgo de derrumbe o a los daños estructurales detectados en numerosas construcciones.

Las autoridades consideran que la cantidad de desplazados todavía puede modificarse conforme avance la revisión de edificios y viviendas.

Otro dato que refleja la magnitud del fenómeno es la persistencia de la actividad sísmica. Desde el 24 de junio ya se registraron 1.222 réplicas, una situación que obliga a mantener controles permanentes y retrasa parte de las tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas.

Más de 30.000 voluntarios participan del operativo de emergencia

El dispositivo desplegado para atender la crisis moviliza recursos humanos y materiales en todo el país. Actualmente trabajan 30.535 voluntarios junto con 31.837 agentes pertenecientes a distintos organismos estatales, que intervienen en tareas de rescate, asistencia sanitaria, distribución de alimentos y acompañamiento a las familias damnificadas.

Hasta el momento se repartieron 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua, mientras continúan las tareas de limpieza, remoción de escombros y evaluación de edificios públicos, escuelas, hospitales y viviendas particulares.

El trabajo de los equipos técnicos resulta clave para determinar qué inmuebles pueden volver a utilizarse y cuáles presentan daños irreparables. Esa información permitirá definir la magnitud real del desastre habitacional provocado por el terremoto y organizar las próximas etapas de la reconstrucción.

La reconstrucción demandará miles de nuevas viviendas

Uno de los principales desafíos pasa ahora por brindar una solución habitacional permanente a quienes perdieron sus casas.

Las estimaciones oficiales señalan que cerca de 18.000 personas ya no pueden regresar a sus viviendas, aunque esa cifra podría incrementarse una vez que concluyan todas las inspecciones estructurales.

Para dimensionar el problema, el Gobierno inició un censo biométrico destinado a identificar a los damnificados y establecer cuántas viviendas será necesario construir. Las primeras proyecciones indican que el país necesitará alrededor de 25.000 nuevas unidades habitacionales para responder a la demanda generada por el desastre.

En ese marco, Jorge Rodríguez anunció que durante la próxima semana comenzará la entrega de las primeras 200 viviendas destinadas a familias afectadas por el terremoto en Venezuela, aunque todavía no trascendieron detalles sobre el plan de adjudicación.