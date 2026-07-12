Descubrieron una Hilux robada que circulaba con la patente de otro auto en Centenario

La camioneta tenía pedido de secuestro por un robo en Mendoza. Su tenedor dijo que la recibió como parte de pago de un trabajo.

Este domingo por la mañana se conoció el secuestro de una camioneta en Centenario que contaba con pedido de secuestro por la justicia de Mendoza que databa del 18 de marzo de este año. El hombre que se encontraba con el vehículo dijo que se la habían dado como forma de pago por un trabajo.

Alrededor de las 10 de la mañana, efectivos policiales de la Comisaría n° 52 realizaron el procedimiento, cuando realizaban patrullajes por el sector de las calles Bernardo O'Higgnis y Caleta Olivia, en la segunda meseta de la ciudad.

En el lugar, los efectivos observaron una camioneta Toyota Hilux color blanca estacionada y con la chapa patente colocada en el interior sobre el tablero. Los datos del dominio, al consultar, correspondían al de un auto Peugeot 208 radicando en la provincia de San Juan.

Tras verificar los datos de los vidrios del rodado en cuestión, desde el Centro de Análisis y Monitoreo, informaron que la camioneta presentaba un pedido de secuestro desde el 18 de marzo del 2026 por robo agravado en la provincia de Mendoza.

La camioneta había sido entregada como forma de pago por un trabajo

Cuando las autoridades iban a proceder al secuestro de la pickup, fue que un hombre que reside en las cercanías manifestó que otro se la había entregado como parte de pago por un trabajo.

Ante esta situación, rápidamente intervino la Fiscalía de Robos y Hurtos la cual dispuso que el vehículo sea trasladado a la sede policial de Centenario y el hombre fuera notificado del inicio de actuaciones judiciales.

Investigaban un robo y terminaron recuperando un auto con pedido de secuestro

Un mes atrás, la Policía de la provincia de Neuquén llevó adelante un importante operativo que permitió recuperar un vehículo robado y secuestrar elementos, en el marco de una causa abierta por robo calificado. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II.

De acuerdo con la información brindada por las fuerzas de seguridad, la investigación se originó a partir de un hecho ocurrido días atrás en la localidad de Centenario. La misma estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

A raíz de las tareas de inteligencia, relevamientos y averiguaciones realizadas por los efectivos, se logró determinar la posible ubicación del auto que habría sido utilizado para los delitos por los sujetos sospechados.

Los investigadores localizaron el rodado en una vivienda particular ubicada en el Oeste de la capital. Con la orden judicial, se concretó un allanamiento que contó con la participación de personal de Investigaciones Periferia II, efectivos de la Comisaría 21, personal de Tránsito y Criminalística.