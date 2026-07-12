El destello en el cielo que sorprendió a los vecinos de la región por la madrugada: de que se trató

Varios vecinos de la ciudad reportaron un fuerte estruendo que incluso se logró ver en cámaras de seguridad. Qué significa este fenómeno.

Un destello verde en el cielo de la región fue reportado por vecinos.

Un intenso destello de color verde cruzó el cielo neuquino y logró verse en diversos puntos de la provincia de Río Negro y Neuquén . Muchos vecinos lograron capturarlo con sus celulares y quedó registrado también en cámaras de seguridad.

El hecho se registró minutos antes de las 2 de la madrugada del sábado 11. Vecinos de Centenario son quienes lograron captar este fenómeno que incluso iluminó la noche durante algunos segundos, quienes incluso aseguraron haber escuchado una fuerte explosión instantes después.

Los reportes llegaron desde Centenario, Neuquén, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y hasta Junín de los Andes y Bariloche. El hecho se viralizó rápidamente.

De acuerdo con las primeras explicaciones que brindó Centenario Digital, el fenómeno habría sido provocado por el ingreso de un bólido a la atmósfera. Se trata de un meteoro de gran brillo que, al ingresar a muy alta velocidad, se calienta por la fricción con el aire y comienza a desintegrarse.

El característico color verde que llamó la atención de quienes presenciaron el fenómeno suele estar asociado a la presencia de magnesio y otros elementos químicos en la roca espacial.

Antecedentes de un fenómeno similar: un bólido iluminó la capital neuquina

En 2024 este fenómeno cósmico iluminó el cielo de Neuquén Capital. En aquel momento, el divulgador astronómico Denis Martínez registró el momento y brindó detalles de qué se trató el bólido a LM Neuquén.

Según explicó Martínez, un bólido "es como una estrella fugaz, aunque cuando tiene un tamaño mayor y genera un destello visible que dura un par de segundo, dejando una estela, se lo considera bólido".

Aclaró que la estrella fugaz, como su nombre lo indica, tiene una presencia breve. “Puede durar una milésima de segundo y se muestra como una línea blanca que se genera en el cielo”, precisó.

Son fragmentos de asteroides o cometas que ingresan a la atmósfera y se desintegran por la temperatura que levanta debido a la alta velocidad que alcanzan. "Las tonalidades que adquieren, que pueden ser verdosas, azules o anaranjadas, pueden marcar la presencia de níquel y gases que se ponen incandescentes. Muchas veces el color puede dar una señal de los minerales o componentes que tienen", detalló.

Gentileza Nacho Pascual

Martínez puntualizó que fenómeno visual provocado por un bólido o una estrella fugaz se denomina meteoro. Lo ingresa a la atmósfera y genera ese meteoro puede ser un fragmento de asteroide o cometa, que puede tener materia como hielo, roca o mineral. Mientras que en caso de que se encuentre el fragmento en el suelo, entonces es un meteorito.

Las cámaras y la astronomía

Martínez destacó que tanto las estrellas fugaces como los bólidos son fenómenos habituales en el planeta Tierra. Lo que sucede es que la mayoría pasa desapercibida.

Por un lado, porque tienden a desaparecer al entrar a la atmósfera y los que caen pueden hacerlo en el mar, que ocupa el 70% de la tierra.

Por eso la importancia de las cámaras de vigilancia activas las 24 horas y que toman una parte del cielo, porque pueden captar este tipo de eventos para dejarlos registrados.