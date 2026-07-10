Temporal de lluvia y nieve: restricción de transportes de carga en rutas neuquinas

Recomiendan transitar con precaución debido a las precipitaciones que caen gran parte del territorio provincial. Advierten la presencia de hielo y nieve sobre la Ruta 40.

Con lluvias y nevadas en gran parte de la provincia, desde Vialidad Nacional recomendaron trasnsitar con precaución durante este fin de semana largo. Desde el organismo nacional solicitaron transitar con extrema precaución, especialmente, los que circulen por Ruta Nacional 237, entre Piedra del Aguila y Hayquimi. Esto se debe a la presencia de nieve sobre la calzada en ese sector de la provincia.

También recordaron a los conductores que deben contar con portación obligatoria de cadenas. "Se solicita a los usuarios evitar la circulación salvo casos de necesidad y urgencia, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas. Además de mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación", recomendaron.

Para los conductores que se desplacen en estas horas por la Ruta 40, Vialidad comunicó que debeb transitar con extrema precacución, especialmente entre Junín de los Andes y Zapala. A las 19.30 de este viernes advirtieron que hay presencia de hielo y nieve en sectores de la calzada. Recomendaron también circular sólo en caso de ser necesario.

Restricción para los transportes de carga

Desde Vialidad Nacional comunidaron que se restringirá la circulación para transporte de carga,entre las 20 de este viernes y las 8 del sábado 11 de julio, en todas las rutas nacionales de la provincia de Neuquén.

Indicaron que las razones están vinculadas a las condiciones climáticas adversas que afectan la región, en algunos casos desde la tarde o noche de ayer.

El ente nacional informó que "la restricción se efectúa con carácter preventivo, a los efectos de reducir riesgos para los usuarios y optimizar los recursos operativos".

Solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones del personal de seguridad que trabaja en la ruta. Además, recordaron que es obligatoria la portación de cadenas.

Rutas afectadas por lluvias y nevadas

En la actualidad, la Ruta Provincial 13 se encuentra intransitable en el tramo que une la localidad de Zapala con Villa Pehuenia. La interrupción del tránsito se dio a partir del registro de fuertes ráfagas de viento y una intensa nevada en el sector de Primeros Pinos.

En Zapala existe un puesto policial que informa a los conductores sobre los riesgos, con el objetivo de evitar que los vehículos queden varados en medio de la montaña.

A su vez, la Ruta Provincial 46 se encuentra en estado de intransitabilidad total debido a la formación de una capa de hielo y nieve sobre la calzada. En este sector, los equipos de Vialidad Provincial ejecutan tareas de despeje, pero las condiciones climáticas dificultan el avance de las máquinas.

Respecto a la conexión con Chile, el paso internacional Pino Hachado permaneció cerrado durante toda la jornada, mientras los equipos de vialidad, trabajaban dado que la acumulación de nieve en el límite es significativa.

En el Paso Cardenal Samoré, la circulación está permitida únicamente para vehículos livianos y transporte de pasajeros. El tránsito de camiones de carga pesada hacia Chile sufrió restricciones horarias debido a la complejidad climática del lado chileno.

Las autoridades exigen la portación obligatoria de cadenas para todos los vehículos que circulan por las rutas de la cordillera.