Cascada Escondida: el paseo ideal para hacer con raquetas de nieve en Primeros Pinos

Ubicada sobre la Ruta Provincial 13, a 50 kilómetros de Zapala, la Cascada Escondida permanece rodeada por un entorno completamente blanco durante gran parte de la temporada invernal. El recorrido hasta este atractivo natural se transforma en una excursión ideal para realizar con raquetas de nieve, una actividad que permite desplazarse con seguridad sobre el manto nevado y descubrir paisajes que, en esta época del año, adquieren una belleza singular.

La caminata atraviesa bosques de pehuenes, pequeños arroyos y formaciones rocosas típicas de la zona, ofreciendo distintos puntos panorámicos hasta llegar al salto de agua, que en invierno suele presentar sectores congelados y un paisaje dominado por el hielo y la nieve. La combinación entre el agua, las bajas temperaturas y la vegetación cordillerana conforma un escenario ideal para la fotografía y la contemplación.

Las excursiones con raquetas permiten, además, interpretar el ambiente natural de Primeros Pinos de una manera diferente, recorriendo senderos donde es posible observar la flora característica de la Región del Pehuén y disfrutar del silencio propio de la montaña durante el invierno.

Para realizar esta actividad se recomienda contratar exclusivamente prestadores turísticos habilitados, quienes cuentan con el equipamiento adecuado, conocen las condiciones del terreno y garantizan una experiencia segura. Asimismo, es importante consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones climáticas antes de emprender el viaje.

Neuquén invita a descubrir estos escenarios de manera responsable, respetando los senderos habilitados, cuidando el ambiente natural y acompañando a los prestadores locales que hacen posible vivir experiencias seguras y de calidad en cada rincón de la provincia.

Diversidad de opciones

Desde el norte neuquino hasta la cordillera sur, los distintos centros de esquí y parques recreativos comenzaron a recibir visitantes o se preparan para abrir sus pistas, ofreciendo una amplia variedad de propuestas que combinan deportes de invierno, naturaleza, gastronomía y experiencias para toda la familia.

El primero en habilitar pistas para esquiadores fue Cerro Bayo, en Villa La Angostura, que el 13 de junio abrió su sector para principiantes, luego de haber iniciado la temporada para peatones el 6 de junio. Esperan habilitar todas las pistas a lo largo de la temporada.

El centro presenta una montaña renovada con una nueva aerosilla cuádruple, mayor capacidad de fabricación de nieve, mejoras en pistas, una nueva máquina pisapistas y espacios especialmente pensados para familias y niños. A ello se suman actividades como caminatas con raquetas, trineos, tubing y una destacada oferta gastronómica.

En San Martín de los Andes, Chapelco abrirá sus pistas el 8 de julio con una de las transformaciones más importantes de su historia. Entre las principales inversiones sobresalen una telecabina para diez personas que conectará la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos, un estacionamiento completamente renovado, nuevos Smart Lockers para el guardado del equipamiento, un rental con más de 2.000 equipos nuevos y la ampliación del sistema de nieve artificial. Además, esta temporada será obligatorio el uso de casco en todas las actividades sobre nieve.