Vientos de 290 kilómetros por hora y graves daños: el supertifón Bavi golpeó una isla del Pacífico

La tormenta de categoría 5 impactó en Rota, interrumpió servicios de comunicación y mantiene en alerta a Guam y Taiwán.

Vientos cercanos a los 290 km/h obligaron a las autoridades a mantener medidas de emergencia en las Islas Marianas del Norte.

Un supertifón de categoría 5 provocó daños materiales, inundaciones y cortes en las comunicaciones tras atravesar este lunes la isla de Rota , ubicada en el Pacífico occidental . El fenómeno, identificado como Bavi, avanzó sobre el territorio con vientos cercanos a los 290 kilómetros por hora y obligó a las autoridades a mantener medidas de emergencia en distintas zonas de las Islas Marianas del Norte.

Los primeros reportes difundidos desde la isla confirmaron, por ejemplo, la caída de una torre de transmisión que dejó fuera de funcionamiento la telefonía móvil. “Estamos aguantando. Estamos enfrentando aquí fuertes vientos e inundaciones”, declaró Lou Rosario, portavoz del centro operativo de la alcaldía de Rota.

“Algunas personas han reportado grandes daños ”, reconoció el funcionario, mientras continuaban las tareas de monitoreo de la situación.

Super Typhoon Bavi slams U.S. Pacific territories, leaving behind major damage in Rota pic.twitter.com/U5g06gxgNc — Surajit (@surajit_ghosh2) July 6, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el sistema tocó tierra en el sector norte de la isla acompañado por lluvias intensas, marejadas y condiciones consideradas peligrosas para la población.

El organismo advirtió, en paralelo, que los vientos asociados al fenómeno podrían continuar hasta las primeras horas del martes.

Dónde está Rota y por qué quedó en la trayectoria del ciclón

Rota forma parte de las Islas Marianas del Norte, un archipiélago situado en el Pacífico occidental entre Guam y Japón. Se encuentra al norte de Guam y al sur de Saipán, las dos islas más conocidas de la región.

Aunque pertenece a un territorio vinculado políticamente a Estados Unidos, Rota está ubicada a unos 9.600 kilómetros de la parte continental del país norteamericano. Su población ronda entre 1.500 y 1.800 habitantes según distintas referencias oficiales.

En esta oportunidad, Bavi llegó con una intensidad que lo ubicó en la categoría más alta utilizada para clasificar este tipo de fenómenos meteorológicos. Antes del impacto, el Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre posibles daños severos en viviendas, infraestructura eléctrica y redes de comunicación.

Entre los escenarios contemplados figuraban la caída de postes, árboles y estructuras expuestas a ráfagas extremas.

Guam también activó medidas de emergencia

La evolución del supertifón llevó a las autoridades de Guam, isla situada a unos 80 kilómetros al sur de Rota, a poner en marcha acciones preventivas para la población.

La gobernadora, Lou Leon Guerrero, pidió a los habitantes permanecer en sus casas o trasladarse a los refugios habilitados. “Estamos sufriendo el momento más fuerte del impacto”, expresó la mandataria en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Super Typhoon Bavi Category 5 in Rota , USA Live 05/07/2026



05 July 2026 , Super Typhoon Bavi Category 5 is in Rota , Guam (Guåhan), Rota , Saipan , Tinian (Tini’an) live , Take Shelter Now.



Live Footage from Joseph H. Aldan at Rota .#rota pic.twitter.com/xw7BPbVm3e — La Galaxie perdue (@LaGalaxieperdue) July 6, 2026

Las autoridades locales alertaron además sobre la posibilidad de inundaciones debido a las precipitaciones asociadas al fenómeno. Los pronósticos contemplaban acumulaciones de lluvia de entre 20 y 30 centímetros en algunos sectores.

Mientras tanto, otras áreas del archipiélago registraron condiciones meteorológicas adversas. Tinian, el norte de Guam y el sur de Saipán reportaron vientos equivalentes a los de un huracán de categoría 1.

Taiwán sigue de cerca el avance de Bavi

Los organismos meteorológicos de Taiwán comenzaron a monitorear la trayectoria del supertifón ante la posibilidad de que sus efectos alcancen la isla hacia finales de esta semana. La Administración Meteorológica Central taiwanesa informó que podría emitir una alerta marítima el jueves si el pronóstico se mantiene.

Durante una conferencia de prensa difundida por la agencia CNA, el meteorólogo Chao Hung indicó que el centro del sistema se encontraba a unos 2.680 kilómetros al sureste del cabo Eluanbi durante la mañana del lunes y avanzaba en dirección noroeste.

Según explicó el especialista, se espera que el fenómeno modifique gradualmente su recorrido hacia el norte en los próximos días. Aunque la ruta definitiva todavía no está definida, sostuvo que debido a la magnitud del sistema y al área que abarca su circulación es “seguro” que tendrá efectos sobre Taiwán.

El Centro Conjunto de Alerta de Tifones, con sede en Hawái, informó además que Bavi llegó a registrar ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora.