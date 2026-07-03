Brote de norovirus en un crucero: hay más de 120 pasajeros y tripulantes infectados

El barco realizaba un recorrido de 20 días cuando se detectaron los primeros casos. Cuáles son los síntomas que presentaron.

El brote de norovirus afectó a 125 pasajeros y tripulantes durante un crucero entre Estados Unidos, Canadá y Alaska.

Un crucero que realizaba un recorrido de 20 días registró un importante brote de norovirus. Las autoridades confirmaron un total de 125 personas presentaron síntomas compatibles con esta enfermedad durante la travesía.

El episodio fue confirmado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que informó que entre los afectados se encuentran 102 pasajeros y 23 integrantes de la tripulación del Ruby Princess.

El crucero tenía planificado un viaje entre San Francisco , Canadá y Alaska. Según precisó el organismo sanitario, el brote fue notificado oficialmente el último sábado.

El crucero transportaba 3.032 pasajeros y 1.144 tripulantes, por lo que el brote afectó a una parte relativamente reducida de quienes viajaban a bordo. Sin embargo, debido a la facilidad con la que se transmite el virus en espacios compartidos, las autoridades siguieron de cerca la evolución de la situación.

Las autoridades sanitarias investigan el brote mientras la empresa reforzó los protocolos de limpieza a bordo.

El norovirus es una infección gastrointestinal altamente contagiosa que provocó cuadros de vómitos y diarrea entre pasajeros y tripulantes.

Qué medidas tomó la empresa tras detectar los contagios

La compañía Princess Cruises, responsable del Ruby Princess, informó que su personal respondió inmediatamente después de detectar los primeros casos.

Según indicó la empresa en un comunicado, se pusieron en marcha protocolos reforzados de saneamiento en todas las áreas del barco con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos contagios entre pasajeros y trabajadores.

Las autoridades aclararon que los casos no ocurrieron de manera simultánea y que no todas las personas enfermas presentaban síntomas cuando el barco ingresó o abandonó los distintos puertos de su itinerario.

Las medidas incluyeron una intensificación de las tareas de limpieza y desinfección de espacios comunes, además del monitoreo permanente de las personas que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad.

De acuerdo con las autoridades sanitarias estadounidenses, durante 2026 ya se registraron siete brotes de enfermedades en cruceros, y la mayoría estuvieron relacionados precisamente con este virus.

Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas

El norovirus es uno de los principales responsables de los cuadros de gastroenteritis aguda en todo el mundo.

La infección suele comenzar de forma repentina con síntomas como vómitos intensos, diarrea, náuseas, dolor abdominal y malestar general. En algunas personas también puede aparecer fiebre baja y dolores musculares.

Aunque la enfermedad suele resolverse en pocos días en la mayoría de los pacientes, el principal riesgo está asociado a la deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

El virus posee una elevada capacidad de transmisión. Puede propagarse mediante alimentos o agua contaminados durante su preparación, por el contacto con superficies donde permanece activo o a través del contacto directo con una persona infectada.

Los especialistas advierten que basta una pequeña cantidad de partículas virales para producir una nueva infección, motivo por el cual los brotes suelen extenderse rápidamente en lugares donde muchas personas comparten espacios reducidos, como hospitales, residencias o cruceros.

Cómo prevenir una infección por norovirus

Las autoridades sanitarias recuerdan que la medida preventiva más importante frente al norovirus es el lavado frecuente de manos.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda utilizar agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de usar el baño, antes de preparar alimentos y antes de comer.

Los especialistas también señalan que los desinfectantes para manos a base de alcohol no ofrecen la misma eficacia frente al norovirus, por lo que no reemplazan el lavado tradicional con agua y jabón.

Además, aconsejan desinfectar correctamente las superficies que pudieron estar en contacto con personas infectadas, evitar compartir utensilios mientras existan síntomas y manipular los alimentos siguiendo estrictas normas de higiene.