Tras la ola polar, se reactiva el parador nocturno en Neuquén: dónde funcionará

Contará con 50 plazas y tendrá un hospital de campaña para reforzar un abordaje integral. Está destinado a personas en situación de calle con residencia en la provincia.

Con los primeras jornadas frías del incipiente invierno, el Gobierno de la Provincia del Neuquén reactivó el parador nocturno . Adelantó este viernes que se puso en marcha el Espacio de Resguardo Invernal, vinculado al programa provincial "100 días para salir de la calle", destinada a brindar alojamiento, alimentación y asistencia integral a personas en situación de calle durante el período de bajas temperaturas.

Desde la Provincia indicó que, luego de dos meses de trabajo enfocados en el diagnóstico y la evaluación individual de cada caso, "el programa ingresa en su segunda etapa con el objetivo prioritario de resguardar la vida frente a las condiciones climáticas extremas".

El dispositivo tiene un nuevo emplazamiento, fue relocalizado en el ex peaje de la ruta 7. Inicialmente contará con 50 plazas para alojamiento nocturno y un hospital de campaña, donde se brindará atención médica para resolver en el lugar aquellas patologías que no requieran derivación a un centro de mayor complejidad.

Cómo es el abordaje integral

Además del alojamiento y la alimentación, el programa contempla un acompañamiento interdisciplinario con espacios terapéuticos, capacitación e inserción laboral.

El programa fue diseñado con una duración determinada de 100 días, período durante el cual se desarrollan intervenciones específicas destinadas a promover alternativas de inclusión y acompañamiento.

Asimismo, el dispositivo está destinado a personas en situación de calle con residencia en la provincia del Neuquén.

En aquellos casos de personas provenientes de otras jurisdicciones, se articularán acciones necesarias para facilitar el retorno a sus lugares de origen, garantizando previamente la asistencia durante el período invernal.

El programa es coordinado por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos junto con ministerios provinciales y fuerzas de seguridad e iglesias. Participan también los ministerios de Seguridad, de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía de la Provincia del Neuquén, además de otras organizaciones que colaboran diariamente en el funcionamiento del dispositivo.