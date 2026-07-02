Tras la ola polar, se reactiva el parador nocturno en Neuquén: dónde funcionará
Contará con 50 plazas y tendrá un hospital de campaña para reforzar un abordaje integral. Está destinado a personas en situación de calle con residencia en la provincia.
Con los primeras jornadas frías del incipiente invierno, el Gobierno de la Provincia del Neuquén reactivó el parador nocturno. Adelantó este viernes que se puso en marcha el Espacio de Resguardo Invernal, vinculado al programa provincial "100 días para salir de la calle", destinada a brindar alojamiento, alimentación y asistencia integral a personas en situación de calle durante el período de bajas temperaturas.
Desde la Provincia indicó que, luego de dos meses de trabajo enfocados en el diagnóstico y la evaluación individual de cada caso, "el programa ingresa en su segunda etapa con el objetivo prioritario de resguardar la vida frente a las condiciones climáticas extremas".
El dispositivo tiene un nuevo emplazamiento, fue relocalizado en el ex peaje de la ruta 7. Inicialmente contará con 50 plazas para alojamiento nocturno y un hospital de campaña, donde se brindará atención médica para resolver en el lugar aquellas patologías que no requieran derivación a un centro de mayor complejidad.
Cómo es el abordaje integral
Además del alojamiento y la alimentación, el programa contempla un acompañamiento interdisciplinario con espacios terapéuticos, capacitación e inserción laboral.
El programa fue diseñado con una duración determinada de 100 días, período durante el cual se desarrollan intervenciones específicas destinadas a promover alternativas de inclusión y acompañamiento.
Asimismo, el dispositivo está destinado a personas en situación de calle con residencia en la provincia del Neuquén.
En aquellos casos de personas provenientes de otras jurisdicciones, se articularán acciones necesarias para facilitar el retorno a sus lugares de origen, garantizando previamente la asistencia durante el período invernal.
El programa es coordinado por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos junto con ministerios provinciales y fuerzas de seguridad e iglesias. Participan también los ministerios de Seguridad, de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía de la Provincia del Neuquén, además de otras organizaciones que colaboran diariamente en el funcionamiento del dispositivo.
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