¿Snowboard en las calle nevadas? el video viral de un neuquino tras el temporal

La intensa nevada dejó una imagen tan llamativa como inusual: un snowboardista se deslizó por las calles mientras remolcado por un vehículo.

Un guía de Caviahue montó su snowboard en las calles de la localidad tras el temporal de nieve.

Las abundantes nevadas que afectaron a gran parte de la cordillera neuquina dejaron postales de todo tipo en las últimas horas. En Caviahue , uno de los registros que más llamó la atención fue el de un guía baqueano de la localidad, que recorrió distintas calles del pueblo haciendo snowboard sobre la nieve acumulada.

El video muestra al hombre completamente equipado con tabla, casco y antiparras mientras es remolcado mediante una cuerda por un vehículo. A medida que avanza por las calles cubiertas de blanco, realiza giros y maniobras aprovechando las condiciones que dejó el temporal.

Las imágenes, tomadas de la cuenta de Facebook Charly Cenzual, reflejan el importante nivel de acumulación de nieve en la localidad, donde la calzada quedó completamente cubierta. Cabañas, vehículos y árboles aparecen rodeados por un espeso manto blanco.

Durante el recorrido, el snowboardista se desplaza por distintas cuadras con total fluidez, generando una escena más habitual de un centro de esquí que de las calles de una localidad. El registro rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde despertó sorpresa y miles de reacciones.

La intensa nevada forma parte del ingreso de una ola polar que afectó a gran parte de Neuquén y convirtió a Caviahue en uno de los puntos donde el invierno se hizo sentir con mayor intensidad, dejando paisajes que, en algunos casos, también permitieron este tipo de escenas poco frecuentes.

Caviahue espera otro temporal para abrir el centro de esquí: "Somos un pueblo de nieve"

Caviahue volvió a vestirse de blanco durante la noche y este jueves amaneció con un paisaje calmo, sin viento y sin nuevas precipitaciones. La nieve acumulada renovó las expectativas de prestadores turísticos, comerciantes y vecinos, que esperan poder poner en marcha cuanto antes la temporada invernal y recibir a los visitantes que ya comenzaron a reservar sus vacaciones.

“Anoche tuvimos nevadas y de a poco vamos acumulando para poder reiniciar esta temporada invernal”, explicó el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa en LU5. Según indicó, tanto el centro de esquí como los alojamientos, comercios, servicios turísticos y el complejo Termas-Nieve de Copahue se encuentran preparados para comenzar a trabajar.

Sin embargo, la apertura del centro de esquí todavía dependerá de las próximas nevadas. Si bien el paisaje ya muestra una importante transformación, aún hace falta una mayor acumulación en las pistas para garantizar las condiciones necesarias y seguras para la actividad.

Desde la localidad siguen con atención los pronósticos para los próximos días. Mansegosa señaló que entre el 7 y el 8 de julio se espera el ingreso de un nuevo temporal, que podría aportar la nieve necesaria para avanzar con la apertura.

“Esperamos que acumule y que el centro de esquí pueda abrirse”, sostuvo el jefe comunal.

Caviahue cuenta además con un grupo de visitantes que regresa todos los años. En la localidad los definen como “turismo cautivo”: familias y viajeros que eligen nuevamente el destino por sus paisajes, la tranquilidad, la nieve y la posibilidad de combinar esquí con aguas termales.

Una parte importante de esos turistas proviene de la provincia de Neuquén, aunque los principales mercados siguen siendo Buenos Aires, Córdoba y otras grandes ciudades del país. También existe interés de visitantes extranjeros, especialmente por la propuesta de las termas de Copahue durante el invierno.