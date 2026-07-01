Batea Mahuida abrió sus pistas y Neuquén le dio la bienvenida a la temporada de invierno

El parque de nieve de Villa Pehuenia-Moquehue inició este miércoles su temporada 2026. Habrá actividades para principiantes, propuestas familiares, nuevos pases de mediodía y tarifas especiales para residentes.

La nieve volvió a cubrir las laderas, los pehuenes se vistieron de blanco y Batea Mahuida abrió este miércoles sus puertas para dar comienzo a una nueva temporada invernal . Con pistas preparadas, servicios renovados y propuestas para toda la familia, el tradicional parque de nieve neuquino ya está habilitado para recibir a sus primeros visitantes.

La apertura estaba sujeta a las condiciones climáticas y a la cantidad de nieve acumulada en la cordillera. Finalmente, las nevadas de los últimos días permitieron formar una base adecuada y avanzar con los trabajos necesarios para habilitar las áreas destinadas al esquí y las actividades recreativas.

Desde la administración informaron que el parque funcionará todos los días, de 9 a 17, aunque el estado de las pistas será monitoreado de manera permanente para garantizar la seguridad de quienes lleguen a disfrutar de la montaña.

El subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, destacó que la apertura representa uno de los momentos más esperados por el sector turístico y marca el inicio formal de la temporada de invierno en Neuquén.

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“La expectativa es importante. Las nevadas de los últimos días han posibilitado que los centros de esquí vayan trabajando sus pistas y formando base. Esta semana se prevé el ingreso de otro frente importante en la zona cordillerana”, explicó.

El funcionario también valoró el trabajo realizado por la Comunidad Mapuche Puel, encargada de administrar el parque y de preparar cada uno de sus servicios.

“Es un parque de nieve que cada vez se jerarquiza más, con un compromiso muy grande de la Comunidad Puel, que viene mejorando servicios y capacitando a su personal”, afirmó.

Batea Mahuida ocupa un lugar especial dentro de la oferta turística de la Patagonia: es el único centro invernal de la Argentina administrado por una comunidad originaria. Su propuesta combina nieve, cultura mapuche, gastronomía regional y uno de los paisajes más característicos de la cordillera neuquina.

Batea Mahuida

Una propuesta pensada para familias y principiantes

A diferencia de otros grandes centros de esquí, Batea Mahuida se caracteriza por su ambiente tranquilo, familiar y sin grandes aglomeraciones. Sus pistas son especialmente elegidas por quienes dan sus primeros pasos en el esquí o el snowboard.

El parque cuenta con escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos, pista de trineos gratuita y distintas actividades recreativas. También ofrece espacios para descansar, contemplar el paisaje y disfrutar de sabores regionales en medio de los bosques de pehuenes.

“Gran parte de quienes llegan a la nieve son principiantes. Por eso es importante contar con opciones accesibles y amigables para aprender y disfrutar en familia”, señaló Sciacchitano.

Entre las principales novedades de la temporada 2026 aparece el pase de mediodía, una alternativa destinada a los visitantes que prefieren permanecer menos horas en el parque o buscan una tarifa más conveniente.

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Durante la temporada alta, que se extenderá desde la apertura hasta el 17 de agosto inclusive, el pase diario para personas no residentes costará 60.000 pesos, mientras que el pase de mediodía tendrá un valor de 48.000 pesos.

Para los residentes de Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé, Zapala y otras localidades de la región habrá precios especiales. En esos casos, el pase diario será de 46.000 pesos y el pase de mediodía tendrá un costo de 25.000 pesos.

“Creemos que es una tarifa realmente conveniente. La provincia tiene servicios para todo tipo de bolsillo y Batea Mahuida lo demuestra”, expresó el subsecretario provincial.

Con la montaña cubierta de blanco y las pistas nuevamente en funcionamiento, el parque abre una temporada cargada de expectativas. Entre trineos, esquíes y paisajes dominados por las araucarias, Batea Mahuida vuelve a presentarse como una de las alternativas más pintorescas y accesibles para disfrutar del invierno neuquino.