Nuevos cortes de tránsito en Avenida Mosconi: cuándo y dónde serán

El Municipio capitalino informó que este fin de semana largo se volverá a interrumpir la circulación en algunos sectores de la ciudad.

Se conoció el cronograma de cortes de tránsito para este fin de semana largo.

El avance de la obra de transformación de la Avenida Moscon i demandará un nuevo cierre de calles en Neuquén durante el fin de semana largo . Por este motivo, la Municipalidad informó el cronograma de interrupciones de tránsito para los próximos días.

De acuerdo a lo comunicado, el cruce de Linares y Mosconi permanecerá con la circulación cerrada a los automovilistas desde este sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive.

Solicitan a quienes habitualmente transitan por el sector contemplar el corte y utilizar vías alternativas durante las tres jornadas.

La interrupción responde al avance de los trabajos que forman parte de una de las principales obras viales que actualmente se ejecutan en la capital neuquina. Puntualmente, en Linares y Mosconi se realizarán tareas de excavación y conexión de semáforos.

Claudio Espinoza

Cómo avanza la obra de Avenida Mosconi

La transformación de la ex Ruta Nacional 22 en Avenida Mosconi continúa avanzando en distintos frentes y ya comienza a modificar la configuración de uno de los corredores más importantes de Neuquén.

El proyecto contempla convertir la antigua traza nacional en una avenida urbana con cuatro carriles por cada sentido de circulación y otros dos carriles destinados al estacionamiento.

Uno de los aspectos centrales de la intervención será además la incorporación de un sistema pluvial, pensado para mejorar el escurrimiento del agua y brindar una respuesta a los inconvenientes que históricamente se registraron en este sector de la capital durante las lluvias intensas.

Actualmente, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en diferentes tramos. En el tramo 4, comprendido entre Gatica y Linares, ya pueden observarse importantes avances relacionados con la nueva red de alumbrado público.

En ese sector ya fueron montadas todas las columnas con sus respectivas luminarias y actualmente los trabajos están concentrados en el cableado subterráneo y la instalación de tableros.

También se avanza con la terminación del cantero central, donde se encuentra instalada la red de cañerías necesaria para las distintas instalaciones previstas dentro del proyecto.

Preparan un nuevo sector para pavimentar

Las obras también continúan en el tramo 5 de la Mosconi, comprendido entre Linares y Leales. Allí, las últimas precipitaciones afectaron parte de las tareas realizadas sobre el terreno y obligaron a ejecutar trabajos para recuperar el movimiento de suelo.

Pese a las complicaciones ocasionadas por las condiciones climáticas, desde el municipio señalaron que las tareas avanzan a buen ritmo con el objetivo de comenzar próximamente la pavimentación de todo ese sector.

La intervención permitirá continuar conectando los diferentes segmentos de la nueva avenida y avanzar hacia la configuración definitiva proyectada para la ex-Ruta 22.

El viaducto que cambiará la circulación en el este de Neuquén

Otro de los puntos donde se concentra la obra es el tramo 6, ubicado entre el Puente Carretero y la calle Leales. Allí se ejecuta una de las estructuras más importantes de todo el proyecto: un nuevo viaducto.

La estructura tendrá dos carriles por sentido de circulación y permitirá que las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo de la avenida Mosconi. El objetivo es ordenar los movimientos vehiculares, evitar cruces conflictivos y mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de Neuquén.

En este frente de obra ya fue instalado el 100% de los pilotes necesarios para sostener la estructura. Además, comenzaron las tareas de hormigonado de las columnas y avanza en paralelo la fabricación de las vigas que formarán parte del viaducto.