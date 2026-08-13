Una camioneta cruzó en rojo y quiso trasladar la culpa a un ciclista por "aliento a alcohol"

El ciclista sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Heller. El conductor de la camioneta insistió con el aliento etílico y que no llevaba casco.

La Justicia de Neuquén ordenó una indemnización para un ciclista que fue embestido por una camioneta Hilux en una esquina del oeste de Neuquén capital, a partir de un fallo que confirmó que el ciclista tenía el paso. El conductor de la camioneta intentó atribuirle la responsabilidad del choque al ciclista con el argumento de que “ tenía aliento etílico ” y que no llevaba casco.

El incidente se registró cuando el hombre circulaba por la calle Racedo y atravesaba la intersección con Avenida del Trabajador . En ese momento fue impactado por la camioneta que cruzaba por la avenida y como consecuencia del siniestro, sufrió diferentes lesiones por las que debió ser trasladado al Hospital Heller.

Las partes dieron versiones opuestas sobre la mecánica del hecho. El ciclista afirmó que había ingresado al cruce con luz verde en el semáforo y que la camioneta avanzó con luz roja. El conductor de la Hilux, en cambio, sostuvo que la situación había sido inversa y señaló que el hombre circulaba alcoholizado y sin casco de protección.

El relato de la testigo clave que vio el choque

La jueza civil María Guadalupe Losada consideró determinante el testimonio de una mujer que presenció el accidente. La testigo aseguró que el ciclista tenía luz verde y que la camioneta ingresó a la intersección con el semáforo en rojo. También relató que, después del impacto, el hombre quedó tendido sobre la calzada y que el casco se encontraba tirado en el lugar.

Si bien se trataba de la única testigo presencial, la magistrada consideró que su declaración podía ser valorada porque había brindado un relato coherente y detallado. Además, señaló que no existían elementos que permitieran presumir que la mujer tuviera algún interés particular en beneficiar a una de las partes o que esté faltando a la verdad.

El ciclista cruzaba por la calle Racedo cuando fue embestido por la camioneta.

El "aliento etílico" no alcanza para atribuir responsabilidad del siniestro

El conductor de la camioneta apeló el fallo de primera instancia e insistió en que debía atribuirse al ciclista al menos una parte de la responsabilidad por el accidente. Cuestionaron el peso otorgado a la única testigo presencial y reiteraron la referencia al consumo de alcohol.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por Patricia Clérici y Pablo Furlotti, confirmó la responsabilidad establecida en primera instancia.

Los camaristas remarcaron que la expresión “aliento etílico” era una mención aislada dentro de la historia clínica. El paciente se encontraba orientado, movilizaba sus extremidades y no se habían registrado alteraciones neurológicas, psicomotrices o de conducta compatibles con un estado de ebriedad. Tampoco se había realizado un dosaje de alcohol en sangre ni existía una prueba de alcoholemia.

La jueza civil María Guadalupe Losada consideró determinante el testimonio de una mujer que presenció el accidente.

La Cámara también destacó que no había constancias policiales de una infracción o pericia que permitiera establecer una relación entre un eventual consumo de alcohol y la producción del choque. Para la Cámara, aun cuando pudiera admitirse que el ciclista había consumido alcohol, eso no bastaba: para reducir la responsabilidad de los demandados debía probarse que esa conducta había contribuido efectivamente al accidente.

El tribunal concluyó que debía acreditarse que esa conducta había contribuido efectivamente al accidente para atribuirle responsabilidad. Como esa relación no fue demostrada y las pruebas respaldaron que el ciclista tenía el paso habilitado, se mantuvo la decisión que responsabilizó al conductor de la camioneta y ordenó la correspondiente indemnización.