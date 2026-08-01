Relatos salvajes: un ciclista atacó un auto y le rompió todos los vidrios

El brutal episodio sucedió en Avenida Argentina a metros de la Mosconi. Testigos señalaron que el conductor del auto tuvo un gesto que desató la furia del joven.

Un ataque cargado de violencia se desató este viernes por la noche sobre la Ruta Mosconi , entre la Avenida Argentina y Olascoaga, cuando un joven atacó un auto con puños y patadas , provocándole destrozos y la rotura de todos los vidrios del vehículo. El feroz episodio provocó conmoción entre los automovilistas, ya que sucedió en pleno centro de Neuquén capital.

Las imágenes de un video muestran a un joven ciclista junto a un Peugeot 208 color blanco con la puerta abierta, pegándole patadas al vehículo y al conductor. La secuencia se registró a escasos metros del supermercado Carrefour, en horas de la noche, lo que sugiere que el brutal episodio sucedió en un momento de mucha circulación de automóviles.

En la filmación se observa cómo el joven le pega varias patadas al conductor del auto y a la puerta de los asientos traseros. Las imágenes muestran cómo se desarrolla la agresión ante la mirada atenta de los automovilistas , que esperaban cruzar hacia el centro de la capital neuquina.

La agresión sucedió ante la presencia de dos agentes de tránsito de Neuquén, quienes coordinan la circulación vehicular ante la reciente obra para expandir la calzada de la Ruta Mosconi. Las mujeres intentaron intervenir en el ataque, exigiéndole que se detenga, pero el joven no dejó de golpear el auto con puños y patadas.

El ciclista rompió todos los vidrios del auto

“Íbamos por la avenida, no vi bien pero parece que el auto blanco le tocó bocina al de la bici que iba por la calle. El de la bici se bajó y le rompió todo el auto, le rompió todos los vidrios. La Policía no iba y el auto se fue. Pero fueron como 5 minutos del ciclista rompiendo todo el auto” expresó una testigo presencial del hecho.

Al parecer, el conductor del vehículo y el ciclista coincidieron en el cruce sobre la ex Ruta 22 y al parecer, una maniobra indebida o algún malentendido causó la furia del joven, que comenzó el ataque sin mediar palabra y tampoco respondió ante los pedidos de las agentes de tránsito, que le exigían que deje de atacar el vehículo.

La víctima abandonó el lugar

Todo el ataque sucedió a escasos metros de la Comisaría Segunda, ubicada a solo una cuadra de distancia del lugar. Sin embargo, según el relato de los testigos presenciales, no se acercó ningún efectivo para intervenir en la agresión, lo que provocó que la víctima abandone el lugar sin radicar la denuncia.