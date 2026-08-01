La Feria Sin Fronteras regresa a Neuquén con 80 puestos y precios imbatibles

El espacio funcionará todo el fin de semana, entre las 10 y las 22, en el estacionamiento del Casino Magic. Qué productos se pueden encontrar.

Con variedad de productos, precios inigualables y una zona recreativa para disfrutar en familia, Neuquén capital vuelve a recibir a la Feria Sin Fronteras, un espacio de venta itinerante que reúne más de 80 puestos con artículos de todo tipo a valores competitivos.

La feria inició este jueves en el estacionamiento del Casino Magic y se extenderá a lo largo del fin de semana. A lo largo de cuatro días, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, el espacio ofrece la posibilidad de comprar artículos en venta minorista y mayorista , o hacer un paseo diferente y degustar de algunos de los platos que preparan en un patio de comidas con foodtrucks.

Miriam Contizanetti, organizadora de la feria en Neuquén, aclaró que este mercado nació en Jesús María, Córdoba, y ya reúne un total de 600 feriantes. Desde su creación, recorre distintas ciudades del país para ofrecer productos que llegan directo de fábrica, sin costos de envío o añadidos por intermediarios.

En su segunda visita a la capital, se instalaron en el estacionamiento del Casino Magic, con un despliegue que incluye seguridad privada, servicios de baños y atención de ambulancias. Desde los accesos de 12 de septiembre o Planas, los visitantes pueden recorrer un sector con más de 80 puestos que ofrecen artículos de todos los rubros.

Maria Isabel Sanchez

Qué se puede comprar y a qué precio

"Tenemos puestos armados muy lindos, con productos de todo tipo: electrónica, bazar, indumentaria, ropa deportiva, pesca, juguetes, mucha ropa blanca y también calzado", afirmó la organizadora sobre un evento que busca combatir las condiciones climáticas para reunir al público en su visita en la ciudad.

Contizanetti recordó que la Feria Sin Fronteras está habilitada por la ciudad de Neuquén y que todos los feriantes tienen habilitación para trabajar en la provincia. En su mayoría, provienen de otras provincias, como San Luis, Mendoza, Buenos Aires o Santiago del Estero, aunque se incluyeron algunos feriantes de la zona que ofrecen mates y otras artesanías.

Los precios y la posiblidad de hacer compras por mayor son los principales atractivos para los visitantes. Desde la organización aseguraron que ofrecen camperas de invierno a 40 mil pesos, o promociones de dos pantalones de jean por 30 mil pesos.

Maria Isabel Sanchez

"En otras ferias o en los locales te venden esa misma campera a 180 mil pesos o ese mismo jean a 40 mil", dijo la organizadora y aclaró que su modelo de negocio apunta a generar rentabilidad por volumen, por lo que no resignan la calidad de los artículos.

"Hay un mito que hay que romper. No somos competencia desleal ni mucho menos vendemos productos de contrabando", dijo la organizadora y aclaró que sus precios tan competitivos se basan en que venden artículos directos de fábrica, sin trasladar al consumidor los costos de envío, los intermediarios o cargas fijas como el alquiler o facturas de luz.

"No venimos a romper el feriado"

"Tenemos incluso muchos feriantes que tuvieron que cerrar su local porque no podían pagar el alquiler y ahora venden en la feria", dijo y agregó que su modalidad itinerante, con sólo cuatro días de presencia en la ciudad, no desesequilibra la actividad comercial de la ciudad.

Maria Isabel Sanchez

"No venimos a romper el mercado, no lo vamos a hacer en sólo cuatro días", señaló Contizanetti y agregó: "Si la Municipalidad habilita estas y otras ferias es porque busca darle a sus vecinos la posibilidad de que compren a buenos precios en un contexto de crisis".

Maria Isabel Sanchez

Desde la Feria de las Naciones buscan alcanzar un público que tuvo que resignar la compra de indumentaria u otros artículos ante la pérdida de poder adquisitivo. "Hay gente que deja de comprar ropa para comprar comida", expresó la organizadora y aclaró que la venta por mayor permite que muchas familias numerosas renueven la indumentaria o artículos del hogar.

Entre los clientes se cuentan también comerciantes de la ciudad que se llevan artículos por mayor y evitan así los costos de envío. "Tenemos también muchos emprendedores que hacen pedidos grandes", dijo Miriam sobre un evento que reúne familias, parejas y otros que toman la feria como una salida de fin de semana.

"Muchos vienen también a recorrer, a dar una vuelta y tomarse un café. No necesariamente tienen que comprar", aclaró sobre el evento, que se extiende de las 10 de la mañana a las 22 y que ofrece un paseo diferente, para recorrer los puestos y degustar la oferta gastronómica del patio de comidas.

Maria Isabel Sanchez

"Los foodtrucks son muy variados y todos tienen mesas para sentarse a comer", dijo sobre las opciones para comer, que incluyen comidas rápidas, minutas, platos calientes como guisos y también cafetería para disfrutar de una tarde de compras en pleno invierno.