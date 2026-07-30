Murió una mujer durante una colonoscopía: qué sucedió durante el examen de rutina

La mujer tenía 41 años y dejó tres hijos a los que criaba sola, de 20, 15 y 9 años. La grave denuncia de la familia.

Mariana dos Santos Candido sufrió la perforación del intestino que la llevó a la muerte.

Una mujer de 41 años de edad murió durante una colonoscopía realizaba en un hospital municipal de San Pablo en Brasil. El procedimiento médico era un control preventivo por antecedentes de cáncer en su familia.

Mariana dos Santos Candido sufrió la perforación del intestino que la llevó a la muerte. Según contó su tía, Mara Aparecida, los médicos les informaron que durante el procedimiento se produjo una laceración que afectó aproximadamente el 50% del intestino de la paciente.

Según reveló, la mujer no tenía problemas de salud conocidos y se sometía al examen por primera vez, por recomendación médica debido a los antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

"Era un examen de rutina. Mi padre falleció de cáncer de intestino, así que toda la familia después de los 40 años, se hace este estudio cada dos años. Ella no tenía nada, fue la primera vez que lo hacía”, contó Mara.

Mariana vivía con su madre en el barrio Cohab I, en la Zona Este, y dejó tres hijos a los que cría sola, de 20, 15 y 9 años. Según su tía, trabajaba como agente de organización escolar en una escuela estatal y recientemente había celebrado haber conseguido el trabajo.

"Estaba muy feliz porque había conseguido un trabajo registrado. Era una persona llena de vida, muy luchadora", recordó su tía.

Reclamos por la falta de información tras la muerte de la mujer

La familia criticó la falta de información por parte del hospital municipal Ermelino Matarazzo. Según reveló la mujer, los representantes del hospital afirmaron que el examen fue realizado por un servicio externo ubicado dentro de la misma unidad.

El nombre del laboratorio que realizó el estudio y médico responsable de la intervención no fueron dados por el establecimiento, argumentando que solo podían dar esos datos a familiares directos. Para la familia, esa demora agrava la incertidumbre sobre las circunstancias que rodearon el procedimiento.

Mara indicó que la administración del hospital informó a los familiares que solo se podría proporcionar un informe sobre el caso en un plazo de 30 días.

Una investigación en curso

El Departamento Municipal de Salud (SMS) informó que ha abierto una investigación interna con la Clínica de Endoscopia de Salinas, responsable de realizar el examen, para determinar las circunstancias del incidente. Según la administración municipal, la empresa presta servicios al hospital desde hace 25 años.

En un comunicado, el departamento expresó que "lamenta profundamente la pérdida del paciente y que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta médica adoptada", y que "la dirección del hospital permanece a disposición de la familia".

Mientras tanto, la Policía registró el hecho como una muerte sospechosa y accidental y ordenó una autopsia en el Instituto Médico Legal para determinar la causa exacta del fallecimiento.