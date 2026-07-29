Créditos hipotecarios en Neuquén: aceleran las escrituras y buscan destrabar miles de trámites demorados

La Provincia ya entregó alrededor de 1.800 títulos de propiedad y pretende sumar otros 2.000. Además, avanza con un nuevo sistema para agilizar los créditos hipotecarios.

Miles de familias neuquinas esperan desde hace años recibir la escritura de sus viviendas . Para reducir esas demoras, la Provincia puso en marcha un nuevo esquema de trabajo que permitirá acelerar los trámites , revisar más rápido la documentación y facilitar la firma de las hipotecas de los créditos Neuquén Habita .

El Gobierno provincial firmó un convenio entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat, la Escribanía General de Gobierno y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). A ese acuerdo se suma otro rubricado con el Colegio de Escribanos de Neuquén, que permitirá repartir los expedientes y absorber una mayor cantidad de trámites.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio , explicó que la medida no solo busca reducir los tiempos de espera, sino también evitar que el costo de la escritura se transforme en un obstáculo para las familias.

“Queremos que, así como el crédito es accesible, también lo sea el pago de la escritura”, señaló la funcionaria en LU5. Para eso se establecieron valores determinados para los honorarios y plazos concretos para cada etapa del proceso.

Los créditos para casas de la clase media ayudan a la reactivación de la construcción en la ciudad. Claudio Espinoza

El último paso antes de acceder al crédito

Los préstamos de Neuquén Habita están destinados a la construcción, ampliación y refacción de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente. Antes de obtener el dinero, cada postulante debe atravesar diferentes controles. Primero se analiza su situación económica, la capacidad de pago y el riesgo crediticio.

Cuando esas evaluaciones son aprobadas, comienza la revisión del título de la propiedad. Esta etapa es clave, ya que permite comprobar que el terreno o la vivienda no tengan inconvenientes legales que impidan constituir la hipoteca.

Servidio aseguró que ya existe un número importante de postulantes que superaron las primeras instancias y cuyos expedientes fueron enviados para el estudio de los títulos.

Con el nuevo convenio, la Escribanía General de Gobierno recibirá una parte de la documentación enviada por ADUS. Allí se realizarán los estudios correspondientes, se marcarán posibles faltantes y se prepararán las escrituras de garantía hipotecaria.

Al mismo tiempo, el Colegio de Escribanos trabajará sobre otro grupo de expedientes. De esta manera, la Provincia espera evitar la acumulación de trámites y responder con mayor rapidez a las familias seleccionadas.

ADUS deberá aportar toda la documentación y los antecedentes de cada caso. Los organismos también unificarán sus circuitos administrativos para eliminar pasos innecesarios y evitar que los expedientes queden detenidos entre distintas oficinas.

Sebastián Fariña Petersen

Había 4.000 expedientes esperando una respuesta

El nuevo esquema también alcanzará a familias que recibieron sus viviendas hace varios años, terminaron de pagarlas, pero todavía no cuentan con el título de propiedad.

Cuando comenzó la actual gestión provincial había cerca de 4.000 expedientes demorados. Desde entonces, se entregaron aproximadamente 1.800 escrituras y la meta es sumar más de 2.000 entre lo que queda de 2026 y el próximo año.

Servidio aclaró que la cantidad de expedientes cambia permanentemente, porque se incorporan nuevos casos a medida que los adjudicatarios cancelan sus viviendas o se ponen en marcha nuevos planes habitacionales.

Para avanzar con las escrituras antiguas, la Provincia realiza nuevos avalúos, verifica quién ocupa actualmente cada casa y se comunica con los beneficiarios para que regularicen deudas o presenten la documentación pendiente.

También se trabaja sobre expedientes que llevan años frenados dentro del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). “Estamos trabajando con la escribana del IPVU para acelerar esos procesos y avanzar de una manera más ágil en la entrega de las escrituras”, sostuvo Servidio.

Más de 1.500 viviendas están en construcción

La funcionaria también brindó detalles sobre las obras habitacionales que se desarrollan en Neuquén. Actualmente, hay más de 1.500 viviendas en construcción en diferentes puntos de la provincia.

Además, el Gobierno trabaja para avanzar con alrededor de 3.000 soluciones habitacionales adicionales durante 2026.

La firma del convenio forma parte de una estrategia provincial que busca simplificar los trámites, reducir las demoras y acompañar a las familias desde el inicio de la solicitud hasta la entrega efectiva del crédito o la escritura de su vivienda.