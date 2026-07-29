Quién era y de qué murió el hombre en situación de calle hallado en un cajero automático de Neuquén

Este martes los trabajadores del banco ICBC se encontraron con la dolorosa escena del cuerpo de una persona en situación de calle tendido en el suelo.

Aún es grande la conmoción en Neuquén por la noticia de la muerte de una persona en situación de calle . Fue el martes por la mañana que los trabajadores de limpieza del banco ICBC encontraron el cuerpo de un hombre tendido dentro del cajero automático .

Se trataba de un hombre de 40 años quien era conocido en la ciudad por el personal de las instituciones y organizaciones sociales y religiosas que ayudan a las personas en situación de calle.

Este miércoles se conoció el resultado de la autopsia llevada adelante por el cuerpo médico forense, que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el nombre de la víctima.

El hombre hallado muerto dentro de las instalaciones del cajero automático ubicado en Juan B. Justo 50 era Carlos Miguel Gonzalez. Los médicos forenses indicaron que el hombre falleció de un tromboembolismo pulmonar agudo.

Los especialistas confirmaron que la muerte de Gonzalez fue de causa natural y que no encontraron signos externos de criminalidad.

Conmoción en los bancarios

La muerte del hombre en situación de calle dentro de un cajero automático del banco ICBC volvió a exponer una realidad que, según trabajadores bancarios, forma parte de la rutina cotidiana de muchas sucursales de la ciudad.

Detrás del impacto que provocó el hallazgo del cuerpo durante la mañana de este martes, los trabajadores, especialmente de limpieza, se encuentran cada mañana con situaciones difíciles. La escena es de botellas con orina, escupitajos, jeringas y a veces necesidades fisiológicas dentro de la bolsa de residuos.

Cada vez más personas utilizan los cajeros automáticos como resguardo del frío, traban las puertas desde adentro y cuando llegan los trabajadores no saben qué se van a encontrar.

Sebastián Fariña Petersen

"Pensándolo desde un lado humano se entiende que busquen un lugar para escapar del frío. Pero desde el lado laboral la situación complica mucho más allá de la empatía", resumió a LM Neuquén Alfredo Soto, trabajador del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Soto trabaja en la sucursal de calle Rivadavia y contó que hace apenas unos días vivieron una situación muy similar. "Eran cerca de las dos de la tarde y empezamos a escuchar golpes desde el sector de cajeros. Desde adentro alcanzábamos a ver un poco y salimos para ver qué pasaba. Nos encontramos con los bomberos rompiendo la puerta porque un hombre había entrado, había cerrado con el pasador desde adentro y no sabían si estaba muerto o dormido", recordó.

"El hombre estaba en estado de ebriedad. La Policía ya lo conocía, le decían que ya había hecho lo mismo en otro cajero", relató sobre ese episodio que dejó consecuencias. "Había un olor nauseabundo porque había hecho sus necesidades dentro del habitáculo. Las chicas de limpieza tuvieron que limpiar todo y después hubo que reparar la puerta. Operativamente complica el funcionamiento del cajero y el servicio", explicó.

Bancos que ya cierran los cajeros durante la noche

El secretario general adjunto de La Bancaria, Adrián Medina, aseguró a LM Neuquén que el fenómeno no es nuevo y que algunas entidades financieras ya comenzaron a tomar medidas para impedir que los cajeros permanezcan abiertos durante la madrugada.

"No es algo nuevo que las personas en situación de calle habiten los cajeros automáticos. Se meten en cualquier lugar donde no los saquen. Todos los días nos encontramos con esto, personas durmiendo en los cajeros", afirmó.

Contó que algunos bancos directamente bloquean el ingreso durante determinadas franjas horarias.

"Hace unos meses una señora quedó encerrada y ahí nos enteramos que había bancos que ya estaban optando por esta medida. El Banco Pampa bloquea las puertas durante la noche y el Banco Francés también lo hace los fines de semana", indicó.

La intención, explicó, no solamente apunta a evitar que las personas pasen la noche allí. "Es que sino se pone en riesgo a los usuarios del sistema financiero. Uno entiende perfectamente la situación de calle, pero también existe un riesgo para quien va a retirar dinero", señaló.