Luna llena de julio: ¿Cuándo y a qué hora se verá la Luna de Ciervo en Argentina?

El plenilunio ofrecerá un espectáculo astronómico visible desde todo el país y marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia el eclipse total de Sol de agosto.

La Luna llena de julio, conocida tradicionalmente como Luna de Ciervo , volverá a iluminar el cielo con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes. El evento podrá observarse desde distintos puntos de Argentina y del resto del mundo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Además de ofrecer una postal única, este plenilunio será el último antes del eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto , lo que incrementa el interés de los aficionados a la astronomía.

La Luna de Ciervo es el nombre tradicional que recibe la luna llena de julio . Su denominación proviene de los pueblos indígenas de América del Norte , especialmente de los algonquinos, que observaban que en esta época del año los ciervos machos comenzaban a desarrollar una nueva cornamenta, cubierta por una fina capa de piel aterciopelada conocida como "terciopelo".

El nombre se popularizó gracias a publicaciones como el Farmers' Almanac, que recopiló las denominaciones tradicionales de las lunas llenas según las estaciones del año.

¿Cuándo será la luna llena en julio y a qué hora se verá en Argentina?

La luna llena de julio tendrá lugar el miércoles 29 de julio. El momento exacto de mayor esplendor será a las 11.36 (hora de Argentina).

Aunque el horario puede resultar extraño, los especialistas explican que el momento cúlmine de la Luna llena no ocurre necesariamente durante la noche ni cuando el satélite aparece sobre el horizonte.

De todos modos, para quienes deseen observar el fenómeno, la hora exacta no es determinante. A simple vista, la Luna se verá prácticamente llena tanto la noche anterior como la posterior, con más del 98% de su disco iluminado, detalla el sitio especializado Star Walk.

Por eso, los astrónomos consideran a la Luna llena como un fenómeno que puede disfrutarse durante toda la noche y no únicamente en el instante exacto en que alcanza su plenitud.

Si las condiciones meteorológicas acompañan, el espectáculo podrá apreciarse desde todo el mundo, incluida Argentina, durante la noche del 29 de julio.

Cuándo es el próximo eclipse solar total y desde dónde se podrá ver

El próximo eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y será uno de los eventos astronómicos más destacados del año. La franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el norte de España, una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia.

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En Argentina no será visible, ya que el fenómeno ocurrirá cuando el Sol ya se haya puesto en el país.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se ubica exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar para quienes se encuentran dentro de la franja de totalidad.

Durante unos minutos, el cielo se oscurece como si fuera el atardecer y es posible observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, que normalmente queda oculta por el intenso brillo del astro.

Para que se produzca un eclipse solar total deben cumplirse dos condiciones: la Luna debe estar en fase de luna nueva y los tres cuerpos (Sol, Luna y Tierra) deben estar alineados casi perfectamente.