Un cohete de SpaceX chocará contra la Luna: ¿Cuándo será el impacto, podrá verse desde Argentina?

El fragmento de un cohete Falcon 9 impactará sobre la superficie lunar y el evento permitirá a los científicos analizar un fenómeno poco habitual.

La visibilidad del fragmento del cohete dependerá entre ellos el ángulo con el que el fragmento del cohete golpee la Luna.

La Luna recibirá el impacto de un fragmento de un cohete Falcon 9 de SpaceX , un hecho que despertó el interés de la comunidad científica. La etapa superior del vehículo, que quedó en órbita tras una misión realizada en 2025.

Se estrellará el próximo 5 de agosto , cerca del cráter Einstein, en la cara visible del satélite, y el choque podría ser seguido desde distintos puntos de Sudamérica , incluida Argentina .

Aunque el impacto será fugaz, los científicos esperan que deje varias señales observables . La primera será un destello de luz de menos de un segundo. Luego aparecerá una nube de polvo y fragmentos de roca expulsados desde la superficie lunar, que podría elevarse varios kilómetros. Finalmente, quedará un nuevo cráter, cuyo diámetro se estima en unos 20 a 30 metros.

Un cráter de unos 27 metros de diámetro

Los investigadores utilizaron simulaciones numéricas para anticipar cómo responderá el suelo lunar al golpe. El escenario más probable contempla la formación de un cráter de aproximadamente 27 metros de diámetro y unos cinco metros de profundidad.

El impacto también excavará una enorme cantidad de regolito, el material que cubre la superficie lunar. Los cálculos indican que podrían movilizarse más de un millón de kilos, una masa equivalente a entre 150 y 200 veces la del propio Falcon 9.

Una parte del material expulsado viajará a gran velocidad y podrá alcanzar al menos 1,5 kilómetros de altura. La pluma de eyección permanecerá visible durante varios minutos, aunque buena parte de las partículas volverá a caer sobre la superficie en cuestión de segundos.

Ese comportamiento será especialmente interesante para los investigadores. El polvo lunar podría revelar información sobre la composición del terreno y permitir detectar elementos como sodio o litio liberados durante el impacto.

¿Se podrá ver el cohete desde Argentina?

Una de las principales incógnitas que rodea este inusual evento es la intensidad del resplandor que provocará el impacto sobre la superficie lunar. Los científicos explican que el brillo del destello dependerá de varios factores, entre ellos el ángulo con el que el fragmento del cohete golpee la Luna, la velocidad de la colisión y las características del terreno en el punto exacto donde se produzca el choque.

La forma de apreciar el eclipse lunar en su máximo esplendor es utilizando binoculares o telescopios.

Las simulaciones muestran un abanico muy amplio de posibilidades. El destello podría ser suficientemente luminoso como para detectarse con telescopios relativamente sencillos, pero también podría resultar tan débil que incluso los instrumentos profesionales tengan dificultades para registrarlo.

Por eso, los astrónomos preparan una campaña internacional de observación que incluirá telescopios profesionales y propuestas de ciencia ciudadana. Las cámaras de alta velocidad y determinados filtros permitirán intentar captar tanto el destello inicial como la evolución de la nube de material expulsado.

Los expertos aconsejan preparar la observación con anticipación y realizar ensayos la noche previa para ajustar los equipos y verificar las mejores condiciones de visibilidad de la Luna. Además, señalan que no es necesario contar con instrumental profesional: quienes tengan telescopios o cámaras más sencillas también podrán registrar el evento y, si obtienen imágenes, colaborar con proyectos científicos dedicados al estudio de este tipo de fenómenos.