"Vamos a descontar el día", la advertencia tras la vuelta a clases en Neuquén

Una convocatoria de ATEN Capital generó dudas, pero la conducción provincial ratificó que este lunes no hay paro. La ministra Soledad Martínez fue contundente.

El ministerio de Educación de la provincia confirmó que este lunes se reanudan las clases con total normalidad en todas las escuelas del territorio, tras finalizar el receso de invierno. La aclaración surgió frente al anuncio de una posible medida de fuerza docente.

Al respecto, la titular de la cartera educativa, Soledad Martínez , ratificó en declaraciones radiales que “el lunes vuelven las clases con normalidad en toda la provincia y eso lo vamos a garantizar desde el Consejo Provincial de Educación y el ministerio. No hay paro, el sindicato docente llegó a un acuerdo paritario anualizado con el gobierno provincial y oportunamente serán convocados a la mesa paritaria para discutir la recomposición salarial del próximo año”.

Asimismo, la ministra advirtió sobre la convocatoria realizada por el gremio en la capital “en las escuelas donde haya alguna situación puntual vinculada a la convocatoria de ATEN Capital, ya anticipamos que vamos a descontar ese día porque la medida no corresponde. Efectivamente no hay paro, como también lo ha expresado la secretaria general de ATEN provincial, Fanny Mansilla”.

Las vacaciones de invierno 2026 se distribuirán en tres períodos distintos, según el calendario escolar oficial de cada provincia.

"La medida de ATEN Capital es ilegal"

La semana pasada, Fany Mansilla salió a aclarar que esa medida no tiene validez. Sostiene que la Capital no cuenta con la potestad para llamar a un paro por su cuenta, atribución que corresponde a la conducción provincial y a los mecanismos internos que tiene el sindicato.

En diálogo con LM Neuquén, Mansilla fue determinante y afirmó que no hay paro previsto para el lunes y la convocatoria de la seccional "es ilegal". Desde el gremio señalaron que las clases se dictarán con normalidad ese día. Vale señalar que ATEN no es parte, por ahora, de la mesa salarial de este segundo semestre. Es por eso que Mansilla aclaró: "Si otros gremios consiguen algo por encima del IPC, por supuesto enviaremos una nota formal al Gobierno para que nos convoque".

El episodio repite un folclore que ya se volvió habitual en el sindicato docente de Neuquén. Las seccionales distritales —en este caso Capital y las que no comulgan con la provincial— comunican medidas de fuerza que consideran puertas adentro, pero que la conducción provincial no reconoce ni les da cobertura institucional. Ya ocurrió meses atrás, cuando la conducción Multicolor convocó un paro que la Provincial y otras 17 seccionales desconocieron públicamente, acusando "maniobras antidemocráticas".

El trasfondo del conflicto tiene que ver con el descontento de un sector de la docencia neuquina con el esquema salarial vigente, que es anualizado y que el año pasado fue el único gremio estatal en conseguir la prórroga anual del IPC. Pero con el diario del lunes, los contextos y convenios pueden quedar viejos y sujetos a otras interpretaciones.

Mantenimiento en receso

En cuanto a la infraestructura escolar, Martínez detalló que, debido a un receso invernal condicionado por intensas lluvias, quedaron pendientes algunos trabajos en patios y exteriores. Sin embargo, aclaró que se trata de tareas que se seguirán ejecutando sin interferir con el dictado de clases. Durante este período de mitad de año se priorizaron las intervenciones en sistemas de calefacción y gas, además de la finalización de obras iniciadas en el verano.

Por último, en relación con el mantenimiento escolar, la funcionaria adelantó que ya se trabaja de manera intensiva en la planificación del próximo plan de verano. Este esquema permitirá disponer de más tiempo para realizar intervenciones de mayor envergadura y de gran impacto en el funcionamiento de los establecimientos educativos.

"Desde el gobierno provincial se remarca que garantizar la presencialidad en las aulas, sumado a una inversión sostenida en la mejora de la infraestructura escolar, constituye un eje central de la política pública enfocada en asegurar el derecho a una educación continua, segura y de calidad para todos los y las estudiantes", manifestaron.