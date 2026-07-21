Cómo ver el estado de las rutas en tiempo real en Neuquén: el mapa interactivo

En medio del temporal de nieve y lluvias que afecta a la provincia, Defensa Civil recordó las herramientas para consultar antes y durante un viaje.

Las condiciones climáticas que atraviesan a Neuquén y gran parte del país volvieron a poner el foco sobre la seguridad vial. Mientras las nevadas afectan gran parte del norte y centro de la provincia , el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó cómo consultar el estado de las rutas en tiempo real.

Además, el funcionario brindó herramientas para utilizar a la hora de planificar un viaje de manera segura.

Durante una entrevista con LM Neuquén En Vivo , Cruz confirmó que la información se actualiza de forma permanente y recomendó a los conductores verificar el estado de los caminos antes de salir.

Asimismo, recordó la importancia de informarse también durante el recorrido, ya que las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos.

Cómo consultar el estado de las rutas en tiempo real

Cruz destacó que una de las principales herramientas es el mapa interactivo desarrollado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dentro de la aplicación Neuquén Te Cuida, donde se puede conocer el estado actualizado de las rutas provinciales y nacionales.

La misma está disponible de manera gratuita y permite consultar en tiempo real el estado de las rutas, alertas meteorológicas, operativos y otras contingencias que puedan afectar la circulación. La plataforma puede utilizarse desde cualquier dispositivo a través de su versión web o descargando la aplicación para Android y iPhone, lo que facilita el acceso a información oficial y actualizada antes y durante un viaje.

"Neuquén Te Cuida, es una plataforma de la provincia de Neuquén monitoreada y actualizada por la Policía de Neuquén, es muy efectiva. Además, la Secretaría de Emergencias incorporó un mapa interactivo donde, escaneando un código QR, podemos ver el mapa de situación actualizado de la provincia y cualquier contingencia que pueda estar sucediendo", explicó.

El sistema muestra en tiempo real si una ruta está habilitada, si requiere extrema precaución o si permanece intransitable. También informa sobre siniestros viales, cortes temporales, presencia de nieve, hielo, neblina o lluvias intensas.

Cruz señaló que la plataforma se alimenta con información de Protección Civil, municipios, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional y los equipos desplegados en distintos corredores.

"Es información confiable, actualizada constantemente y con respaldo fotográfico para que la gente pueda ver qué es lo que está sucediendo", aseguró. "Es información confiable, actualizada constantemente y con respaldo fotográfico para que la gente pueda ver qué es lo que está sucediendo", aseguró.

Qué significan los colores del mapa interactivo

El funcionario explicó que el mapa utiliza un sistema de colores para identificar el nivel de riesgo de cada tramo.

Verde: circulación normal.

Amarillo: transitable con precaución y necesidad de mantenerse informado.

Rojo: existe una situación que puede interrumpir el tránsito o requiere máxima precaución.

Además, cada punto permite acceder a una descripción específica del estado del camino y, en muchos casos, incorpora imágenes actualizadas del lugar.

La recomendación: revisar las rutas antes y durante el viaje

Cruz insistió en que consultar el estado de las rutas antes de viajar es fundamental, aunque aclaró que las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente.

"Puede haber una variación meteorológica porque estamos hablando de meteorología que se actualiza constantemente. Hay diferencias de media hora en donde se estabiliza o desestabiliza la situación; por eso es importante ir chequeando toda esta información minuto a minuto", señaló.

También recordó que la provincia cuenta con puestos fijos y móviles de asistencia, donde los viajeros pueden consultar el estado de las rutas o incluso acceder a conectividad mediante equipos con internet satelital.

"Todos los móviles cuentan con Starlink y están totalmente a disposición de la gente que lo necesite", indicó. "Todos los móviles cuentan con Starlink y están totalmente a disposición de la gente que lo necesite", indicó.

Qué rutas presentan complicaciones en Neuquén

Respecto del estado actual de los caminos, Cruz informó que la Ruta Provincial 13, entre Primeros Pinos y Villa Pehuenia, permanece intransitable por acumulación de nieve y viento blanco.

También señaló que el Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada debido a las intensas nevadas y la formación de hielo sobre la Ruta Nacional 242.

En tanto, la Ruta Nacional 40, desde Las Lajas hacia Chos Malal y el norte neuquino, continúa habilitada, aunque con tránsito bajo extrema precaución por nevadas de distinta intensidad.

Cadenas, velocidad y un kit de emergencia

El director de Defensa Civil remarcó que quienes viajen hacia la cordillera deben verificar previamente que las cadenas correspondan exactamente al vehículo y practicar su colocación antes del viaje.

"Es importante saber que las cadenas son propias para el vehículo y practicar de sobremanera su colocación", sostuvo.

Asimismo, recomendó conducir a velocidad reducida, respetar todas las indicaciones del personal desplegado en las rutas y llevar un kit de emergencia con abrigo, agua y alimentos, especialmente durante las vacaciones de invierno, cuando aumenta considerablemente el tránsito hacia los destinos turísticos de la provincia.