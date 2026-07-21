Desesperada búsqueda de una adolescente en Neuquén: salió de madrugada y dejó una carta

Camila Abril Painen, de 17 años, es intensamente buscada en Neuquén capital. Su familia denunció que desapareció de su casa en el barrio Melipal.

La joven fue vista por última vez en su casa de barrio Melipal.

Una profunda preocupación atraviesa a una familia de Neuquén capital tras la desaparición de Camila Abril Painen , una adolescente de 17 años que fue vista por última vez durante la madrugada de este martes.

Según relató su madre, la joven salió de su casa mientras todos dormían y dejó una carta en su habitación , lo que motivó una intensa búsqueda y la intervención de la Policía.

Sus allegados difundieron un pedido urgente en redes sociales para tratar de encontrarla. "Nuestra familia está desesperada" , expresaron en la publicación.

En paralelo, la Policía de Neuquén emitió un pedido oficial de ubicación y paradero bajo la Alerta Nati para dar con la adolescente.

El relato de una madre desesperada

En diálogo con LM Neuquén, Johana Bravo, madre de Abril, relató que la última vez que vio a su hija fue este martes cerca de la 1.30 de la madrugada, cuando ambas se fueron a dormir.

Explicó que salió temprano a trabajar y no ingresó a la habitación de la adolescente porque creyó que todavía descansaba. Sin embargo, al regresar al mediodía comenzó la desesperación.

"Me di cuenta de que no se había levantado porque la casa estaba como yo la había dejado. Vine a su habitación, estaba la luz prendida y la puerta cerrada con llave por dentro", contó y agregó: "Con mi marido rompimos la puerta y ella no estaba. La ventana estaba abierta y había una carta".

Tras el hallazgo, Bravo radicó inmediatamente la denuncia en la Comisaría 21 del barrio Melipal.

Una carta y un intenso operativo

La madre de Camila Abril confirmó que en su habitación había una carta que contenía un fuerte mensaje y manifestó su enorme preocupación. Por ese motivo, familiares y efectivos policiales desplegaron un operativo para intentar localizar a la adolescente lo antes posible.

Además, Johana explicó que intentó comunicarse con amigas de su hija, aunque hasta el momento no obtuvo información que permita conocer su paradero.

"Fui a la casa de una amiga. La Policía revisó la vivienda y no estaba ahí. La chica dice que no sabe nada", señaló. "Fui a la casa de una amiga. La Policía revisó la vivienda y no estaba ahí. La chica dice que no sabe nada", señaló.

Consultada sobre la posibilidad de que la joven se hubiera ido con alguien conocido, respondió que no tiene certezas. "Yo no sé qué pensar", expresó.

Omar Novoa

Una discusión familiar

La mujer también contó que el domingo habían tenido una discusión familiar.

"La reté el domingo, le había sacado los celulares y estaba enojada. Pero después cenó con nosotros y estaba bien", recordó.

Cómo identificar a Camila Abril Painen

La Policía de Neuquén informó que la adolescente tiene las siguientes características físicas:

17 años.

Contextura delgada.

1,68 metros de altura.

Tez morena.

Ojos oscuros.

Cabello oscuro, largo y ondulado.

Vestimenta: se desconoce.

El pedido de ubicación y paradero fue difundido por la fuerza provincial para ampliar la búsqueda.

Cómo aportar información

La Policía solicitó que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de la adolescente se comunique de inmediato con la Fiscalía de Homicidios o con la Comisaría 21, al teléfono (299) 470-5734.

Por su parte, la familia también habilitó el número 299-6585120 para recibir cualquier información que pueda contribuir a encontrar a la adolescente.