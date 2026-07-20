Qué pasó con la boa de tres metros perdida: la insólita historia detrás de la búsqueda de "Piti"

La búsqueda del reptil generó alarma en los vecinos y trascendió a los medios. La verdad sobre la desaparición del animal.

Días atrás, la búsqueda de una boa de más de tres metros de longitud que se había escapado de una terraza alteró a todos los vecinos. El hecho desató una ola de llamados, denuncias y preocupación. Sin embargo, tras la repercusión del caso, se conoció la insólita historia detrás de la búsqueda.

El hecho trascendió el fin de semana, cuando a través de redes sociales se difundió un anuncio que había aparecido pegado en distintas partes del barrio porteño de Colegiales.

Según el cartel, una familia buscaba desesperadamente a “ Piti ”, una boa de más de tres metros de longitud que había desaparecido el jueves.

Sobre sus características, los dueños detallaban que la serpiente tenía tres años y que no era agresiva. Un dato que llamaba la atención es que mencionaban que la boa respondía a su nombre pese a ser un reptil.

“Habituaba tomar sol todos los días, pero se escapó de una terraza entre Céspedes y Zapiola”, indicaba el anuncio. Por último, indicaba que la boa estaba castrada.

La historia detrás de los carteles de búsqueda de la boa

Tras el escándalo de la boa perdida, este lunes se reveló que todo habría sido una fake news. La serpiente desaparecida nunca existió ni la familia que decía buscarla. No solo nunca hubo una denuncia concreta sobre la búsqueda la boa, sino que detrás de semejante revuelo se encondía un anuncio encubierto.

Particularmente, se habría tratado de "una publicidad para paseador de perros, pero se salió de control", según advirtió una persona llamada Lucas en diálogo con la prensa. "Ya me estoy comunicando para que los vecinos se queden tranquilos", dijo el autor de la idea publicitaria.

Según explicó, el aviso que se pegó en las calles de Colegiales tenía un mensaje oculto: "No querés salir porque dicen que hay una boa suelta. No te preocupes, yo paseo a tus perritos con mucho amor, paciencia y responsabilidad, mientras vos te quedás tranquilo/a en casa".

Según informó La Nación, todo habría sido ideado por un paseador de perros que buscaba generar repercusión y hacerse conocido en el barrio. Pero la estrategia publicitaria terminó adquiriendo una dimensión mayor a la prevista y derivó en una investigación judicial.

El fiscal analiza ahora qué figura penal podría corresponder por la maniobra, dado que el episodio provocó la movilización de recursos estatales y generó alarma pública.

Qué dice la ley sobre la tenencia de animales silvestres

En Argentina, la tenencia de animales silvestres está regulada por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna. Este reglamento establece que la tenencia de una boa constrictora es ilegal.

Sin embargo, las boas pueden tenerse como mascota si son especies exóticas o criadas en cautiverio, siempre y cuando cuenten con la documentación oficial que acredite su compra en un criadero habilitado. Para cumplir con la ley y garantizar la seguridad del animal y de las personas, deben tener en cuenta lo siguiente: