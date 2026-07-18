Tras el escrache, vecinos del empresario condenado por abusar de su hijastra exigen respuestas

Indignados por la prisión domiciliaria otorgada al empresario, los vecinos se reunirán este sábado con la Policía.

El malestar de los vecinos del barrio donde reside el empresario condenado por abusar sexualmente de su hijastra durante casi dos décadas no cede. Tras el escrache realizado frente a su vivienda, este sábado mantendrán una reunión con autoridades policiales en busca de respuestas. Sin embargo, adelantaron que no confían en que el encuentro derive en una solución al conflicto que atraviesa el barrio.

En diálogo con LM Neuquén , un vecino contó que el clima en el sector sigue siendo de indignación y aseguró que durante la noche del viernes fueron tres los patrulleros que acudieron para custodiar la vivienda del hombre. "Anoche hubo situaciones de violencia y tuvo que intervenir la Policía. Vinieron tres patrulleros para cuidarlo", relató.

Según explicó, los manifestantes arrojaron huevos contra la propiedad, realizaron pintadas y lanzaron piedras. No obstante, aseguró que durante los incidentes no hubo contacto directo con el empresario, aunque vecinos señalaron que habría sido visto días atrás circulando con la tobillera electrónica.

Reunión con la Policía y desconfianza en la Justicia

Ante la escalada del conflicto, la Policía convocó a una reunión con los vecinos para este sábado en horas de la tarde en la plaza del barrio. No obstante, quienes viven en la zona aseguraron que llegan al encuentro con escasas expectativas de obtener respuestas. "Tenemos muy pocas expectativas con respecto a esa reunión", sostuvo el vecino consultado.

Además, indicó que uno de los planteos realizados por la fuerza fue que los habitantes del barrio presenten una nota dirigida a la Fiscalía para expresar su preocupación por la presencia del condenado en el lugar.

"La Policía insistía mucho en que mandáramos una carta a la Fiscalía o a la Justicia, pero nos parece algo absurdo. Creemos que no nos van a escuchar por más que mandemos una carta", cuestionó.

Ante la consulta de si pensaban contratar a un letrado, dijo que entre los vecinos hay varios abogados que analizan la situación, aunque consideran que la única posibilidad de que el empresario deje el barrio es mediante la presión social. "No confiamos en la Justicia", afirmó.

Un vecino nuevo en el barrio

Los vecinos aseguraron que el empresario y su esposa se mudaron hace poco tiempo al barrio y que antes de conocerse la condena nadie tenía relación con ellos. "Se mudó recientemente al barrio, no lo conocíamos", indicó el vecino.

Explicó además que se trata de una zona con terrenos de entre 500 y 700 metros cuadrados y que, además del matrimonio, al inmueble suele ingresar personal de mantenimiento, como jardineros, para realizar tareas en el predio.

Mientras esperan el resultado de la reunión con las autoridades policiales, los habitantes del sector sostienen que el clima de tensión continúa y que seguirán reclamando que la Justicia revoque la prisión domiciliaria y el empresario sea trasladado a una unidad carcelaria mientras espera la audiencia de cesura en la que se definirá la condena.