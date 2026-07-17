Tras años de espera, más familias neuquinas del oeste avanzan hacia la escritura de sus lotes

La Municipalidad de Neuquén entregó las escrituras y boletos de compraventa a 21 familias de distintos barrios de la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén entregó escrituras y boletos de compraventa a 21 familias de distintos barrios de la ciudad, en el marco del proceso de regularización dominial que lleva adelante la subsecretaría de Tierras.

Se trata de un proceso que inició en el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido y así, esta mañana, otras diez familias recibieron el título de propiedad de sus viviendas y once más formalizaron la adjudicación de sus lotes mediante la firma del boleto de compraventa.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, señaló que la regularización de la tierra fue uno de los objetivos planteados por la gestión municipal. “Había una asignatura pendiente: brindarles seguridad a los vecinos mediante la regularización de sus lotes”, afirmó.

Pasqualini remarcó que obtener la escritura representa una garantía para familias que, en muchos casos, llevan dos o tres generaciones viviendo en el mismo lugar.

“Hay vecinos que esperaron entre 30 y 34 años para recibir el título de propiedad de su casa. Es un logro de la gestión, pero fundamentalmente es un logro para cada familia”, ejemplificó.

El subsecretario de Tierras, Hipólito Muñoz, explicó que el proceso permite que los vecinos regularicen la adjudicación, paguen el terreno y, una vez cancelado, accedan a la escritura con todos los beneficios que ese instrumento les brinda.

“Pasan a ser titulares de pleno derecho de los lugares donde construyeron su vivienda, asentaron a su grupo familiar y, en algunos casos, ya desarrollaron dos generaciones”, sostuvo Muñoz. También destacó el trabajo de cercanía con los vecinos, las comisiones vecinales y los equipos municipales.

Entre las beneficiarias estuvo Vilma Lavin, vecina de Alto Godoy, quien llegó al acto acompañada por cuatro de sus nietos. “Hace tantos años que estaba esperando que ya perdí la cuenta. Es una gran alegría tener nuestro terreno y nuestra casa, y saber que el día de mañana quedará para nuestros hijos”, manifestó.

Natalia Meliqueo, vecina de Gran Neuquén Sur, esperó 20 años para avanzar con la regularización de su lote. “Fueron años de perseverancia y de insistencia. Cuando me llamaron hace dos o tres días no lo podía creer, estoy agradecida”, contó.

Unas 600 familias de Neuquén están más cerca del sueño de la casa propia

El pasado 19 de junio, el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, firmaron un convenio para avanzar en la creación de 569 lotes con servicios destinados a familias de la capital provincial.

El desarrollo urbanístico se ubicará en la cuenca intermedia entre los sectores de Cuenca XV y Cuenca XVI, una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.

La firma del acuerdo se realizó al mediodía y contó además con la participación de la ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, y del presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata.

Según lo establecido en el convenio, el desarrollo de los terrenos se llevará adelante de manera conjunta entre el Estado provincial y el municipal, con el objetivo de ampliar el acceso al suelo urbano para cientos de familias neuquinas.

Durante el acto, Zapata destacó que el proyecto busca acelerar los tiempos habituales de ejecución para poner a disposición nuevos terrenos urbanizados en la ciudad.

“Empezamos con la expectativa de que el proceso demande el menor tiempo del que generalmente realizamos en un loteo con el objetivo de maximizar la creación de suelo urbano dentro de la ciudad, para que más familias puedan acceder a un terreno donde construir luego su vivienda”, expresó.

El funcionario explicó que el sector elegido se encuentra ubicado a media altura entre la zona alta y baja de Cuenca XV y XVI, un área estratégica para el crecimiento urbano de la capital neuquina.