Gaido presentó el proyecto del Polo Gastronómico y Estacionamiento Subterráneo: "La ciudad lo necesita"

El intendente encabezó un acto en el Museo Nacional de Bellas Artes con representantes tanto del sector público como el privado.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido , encabezó en la noche de este jueves, en el Museo Nacional de Bellas Artes, la presentación oficial del proyecto del nuevo Polo Gastronómico y Estacionamiento Subterráneo que se desarrollará en la capital provincial.

La iniciativa, impulsada mediante una articulación público-privada, contempla la construcción de dos niveles de estacionamiento bajo tierra y un espacio gastronómico y recreativo en superficie, pensado como un nuevo punto de encuentro para vecinos y turistas.

Durante el acto se exhibió una maqueta en 3D que permitió conocer en detalle las características de la obra, considerada estratégica para acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar la infraestructura urbana.

Gaido destacó la importancia de la inversión privada y el trabajo conjunto con el sector público para concretar proyectos que contribuyan al desarrollo de Neuquén.

“Este es un proyecto innovador que genera una sinergia entre el sector público y el privado y que va a transformar la ciudad de Neuquén. Creo que en la República Argentina es realmente un ejemplo lo que está sucediendo en nuestra ciudad”, destacó el intendente.

Gaido polo gastronómico (2)

“La asociación público-privada y la inversión que lleva adelante el sector privado permiten concretar un polo gastronómico y estacionamientos subterráneos, algo que la ciudad necesitaba, pero que además le aporta jerarquía. Será un lugar de encuentro que va a invitar a quedarse y a disfrutar turísticamente de la gran capital en la que se ha transformado Neuquén”, expresó.

Una estrategia más amplia de crecimiento urbano

El jefe comunal también valoró la decisión de los empresarios locales de apostar por el desarrollo de la ciudad. “Quiero poner en valor esta asociación público-privada. Es un proyecto que, en lo personal, he desarrollado y presentado en distintos lugares del país, y han sido los neuquinos quienes tomaron la decisión de llevarlo adelante. Eso nos demuestra una vez más de qué estamos hechos los neuquinos y los empresarios neuquinos del sector privado”, afirmó.

Además, explicó que la inversión forma parte de una estrategia más amplia de crecimiento urbano en el norte de la capital.

Gaido polo gastronómico (3)

“Es una inversión que se desarrolla en el norte de la ciudad, en Terrazas Norte, y va a potenciar todo este sector de Neuquén. Estamos hablando de un área que se está transformando con nuevas vías de circulación, inversiones privadas y distintos desarrollos urbanísticos que acompañan el crecimiento de la ciudad”, indicó.

El jefe comunal sostuvo que la propuesta fortalecerá el perfil turístico de la capital provincial.

“Este proyecto viene a consolidar el Neuquén turístico desde la gastronomía, desde lo comercial y desde aquello emblemático que toda ciudad turística necesita. Estoy realmente maravillado con lo que está sucediendo y con todo lo que estamos construyendo juntos para el futuro de Neuquén”, concluyó.

Por su parte, Giulio Retamal, de RJ Ingeniería, expresó su satisfacción por la presentación del proyecto y explicó que la propuesta busca generar un nuevo espacio de integración para la comunidad.

“Estamos muy contentos de poder presentar finalmente el proyecto terminado. Paralelamente, avanzamos con la obra y realizamos este evento para que todos puedan conocerlo, verlo e imaginarlo a través de una maqueta 3D”, señaló.

"Un espacio que la ciudad necesita"

“Queremos ofrecer un espacio que la ciudad necesita, donde la gente pueda encontrarse y disfrutar de la gastronomía, la cultura, la música, el teatro y distintos eventos”, agregó.

A su turno, Ezequiel Regente, de Omega LP, brindó detalles técnicos de la iniciativa y destacó el impacto que tendrá en la movilidad urbana.

Gaido polo gastronómico (1)

“Básicamente, el proyecto busca solucionar un problema crítico que tiene la ciudad, que es el estacionamiento. Por eso se diseñó un estacionamiento subterráneo en dos niveles que ayudará a descongestionar el centro de Neuquén”, explicó.

“En la superficie habrá un polo gastronómico pensado como una experiencia para todos los neuquinos, un espacio seguro, agradable y totalmente distinto, que se convertirá en un ícono de la ciudad”, afirmó.

Martín Lagos, Gran Valle Negocios, resaltó el potencial del emprendimiento para atraer inversiones y consolidar nuevos hábitos urbanos.

“El Neuquén que viene necesita este tipo de infraestructura. Sabemos que hay muchas marcas gastronómicas que quieren desembarcar en la ciudad y este proyecto será una plataforma ideal para hacerlo”, indicó.

Un refuerzo de la identidad

“Sin dudas va a generar un cambio de hábitos para toda la comunidad neuquina y se convertirá en un hito urbano que reforzará nuestra identidad”, aseguró.

Por último, la senadora Julieta Corroza destacó el valor de la articulación entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo provincial.

“Es un proyecto hermoso que va acorde al crecimiento que estamos planteando para toda la provincia. Lo más importante es entender que somos socios estratégicos y que, cuando el sector privado y el Estado trabajan juntos, estas cosas suceden”, manifestó.

“Creo que el gran desafío que tenemos quienes formamos parte de esta generación es trabajar desde lo público y desde lo privado pensando en el Neuquén que viene”, concluyó.

El proyecto apunta a convertirse en uno de los nuevos emblemas urbanos de la capital neuquina, combinando soluciones para el estacionamiento, desarrollo gastronómico y generación de espacios públicos de calidad para el encuentro y la recreación.