Viaducto de la Avenida Mosconi: prevén tener la estructura montada antes de fin de año

El intendente Mariano Gaido recorrió la obra. Aseguró que los trabajos avanzan por encima de los plazos previstos y destacó el ritmo de la ejecución.

El intendente Mariano Gaido recorrió este martes el sector donde se desarrolla la obra de la Avenida Mosconi y destacó el ritmo de ejecución, el impacto que tendrá en la reorganización del tránsito y las mejoras que incorporará para el drenaje pluvial y el crecimiento de la capital. “ Neuquén se está transformando en la gran capital de Argentina”, afirmó.

La Municipalidad continúa con la ejecución de la Gran Avenida, la obra vial más importante de la historia de la ciudad, y ya inició una nueva etapa con la construcción de las columnas que sostendrán el viaducto ubicado en el ingreso entre Neuquén y Cipolletti.

Durante una nueva recorrida, Gaido señaló que los trabajos avanzan por encima de los plazos previstos y remarcó el despliegue permanente de maquinaria y personal: " Es una obra que se trabaja las 24 horas. La maquinaria y los trabajadores están permanentemente desarrollando el viaducto que permite reorganizar la circulación de la ciudad", sostuvo.

En ese sentido, resaltó que la infraestructura permitirá dar una respuesta integral al crecimiento de Neuquén: "Viene a darle el ordenamiento necesario a una gran capital con la Gran Avenida, una obra fundamental para resolver la situación del escurrimiento del agua cuando llegan las lluvias, como ocurrió en 2010 y 2014, y además planificar una avenida que genere crecimiento e inversión", expresó.

Gaido valoró además el comportamiento de la obra frente a las precipitaciones registradas durante los últimos días y añadió que con las últimas lluvias “el agua escurrió absolutamente. Una noche llovieron 37 milímetros y ya, con un porcentaje de la obra ejecutada, pudimos comprobar que el sistema funcionó como estaba previsto", indicó.

Agradecimiento a las empresas de Neuquén

El intendente recordó que la inversión alcanza los 40.000 millones de pesos y se ejecuta íntegramente con recursos municipales provenientes del superávit. También agradeció el trabajo de las empresas locales que participan de la ejecución y dijo que "eso se demuestra con el avance de esta obra, que es la obra ícono y la más importante en la historia de la ciudad".

Por último, recordó que hasta fines de agosto permanece abierto el proceso participativo para elegir el nombre de la Gran Avenida desde la web municipal: “Estamos muy felices porque la ciudadanía se está expresando de manera libre y autónoma”, cerró.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que actualmente concluyó la etapa de pilotaje del viaducto y que ya comenzó el montaje de la estructura principal: "Se terminaron los 48 pilotes y ahora empezamos con la construcción de los apoyos del puente. Ya se hormigonan las primeras columnas y comienza una etapa en la que la obra empezará a crecer hacia arriba", explicó.

Detalló que el viaducto contará con 27 columnas distribuidas en nueve apoyos y que las vigas ya se encuentran en proceso de fabricación. "Nuestro objetivo es que para diciembre el puente esté completamente montado y muy cerca de comenzar a recibir las primeras cargas", anticipó.

Nicola explicó que el nuevo esquema vial permitirá separar el tránsito pasante del tránsito urbano: los vehículos que circulen entre Neuquén y Cipolletti lo harán sobre el viaducto, mientras que los desplazamientos internos de la ciudad utilizarán los cruces inferiores sobre las calles Alderete y Uruguay, mejorando la fluidez y la seguridad vial.

Habilitación progresiva

El funcionario también informó que en los próximos días comenzará la habilitación progresiva de los primeros tramos de la Gran Avenida. "Estamos terminando la iluminación, los cruces semafóricos y toda la infraestructura necesaria para empezar a habilitar los primeros 200 metros. A partir de allí iremos avanzando por etapas, mientras continúan los trabajos sobre colectoras y veredas", indicó.

En relación con las obras complementarias, señaló que se iniciará una nueva etapa con la ejecución del pluvial longitudinal, la infraestructura eléctrica subterránea, las nuevas veredas, bicisendas y espacios verdes. Además, aseguró que el municipio coordinará los trabajos junto a comerciantes y frentistas para garantizar el acceso peatonal durante toda la ejecución.

Además, recordó que el municipio finalizó con recursos propios las obras que habían quedado inconclusas tras el retiro del financiamiento de la Nación y consideró prioritario que el Gobierno nacional complete las intervenciones pendientes en la región: "Nación dejó inconclusas obras como la Autovía Norte y distintos cruces a desnivel, que hoy generan gran parte de las situaciones de congestión. Nosotros terminamos todas las obras que estaban bajo nuestra jurisdicción con financiamiento propio", afirmó.