Tragedia en Confluencia: el video que muestra cómo ingresaron el niño y su madre al predio del EPAS

Las imágenes a las que accedió LM Neuquén muestran al pequeño entrando corriendo a la planta. Además, esclarecen la denuncia de los vecinos sobre el ingreso de la mujer y el estado del portón.

Video exclusivo: así ingresaron el niño y su madre al predio del EPAS antes de la tragedia.

Un video al que accedió LM Neuquén permitió reconstruir los primeros minutos del ingreso del niño de 6 años a la planta del EPAS en el barrio Confluencia . Las imágenes muestran al pequeño entrando corriendo al predio, el momento en que un guardia de seguridad advierte su presencia y la posterior llegada de la madre.

El registro aportó nuevos elementos para la investigación sobre la tragedia ocurrida durante la noche del lunes, cuando el niño fue encontrado sin vida dentro de uno de los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada sobre la calle Tronador.

La secuencia comenzó a las 19:14:16. En ese momento, el niño atravesó el acceso y entró corriendo a las instalaciones del EPAS.

El ingreso del niño, minuto a minuto

Apenas cruzó el portón, el pequeño subió rápidamente por unas escaleras. Al llegar a la parte superior, se detuvo durante unos segundos y miró hacia atrás, aparentemente para comprobar si alguien lo seguía. Luego se dirigió hacia la puerta de acceso a unas oficinas e intentó abrirla. Sin embargo, no logró ingresar. Ante esa situación, volvió a bajar las escaleras y continuó corriendo hacia el interior del predio.

Las imágenes permiten observar que el niño avanza sin detenerse por un sector de la planta. A pocos metros se encontraba un guardia de seguridad realizando una recorrida y, cuando advierte la presencia del pequeño, se dirigió hacia él y aparentemente intentó hablarle.

Sin embargo, el niño no se detuvo y continuó con su recorrido.

En tanto, el guardia comenzó entonces a seguirlo, aunque el pequeño siguió avanzando y no respondió a las indicaciones.

El guardia volvió al portón para buscar a un adulto

Al notar que el niño no le hacía caso, el vigilador cambió de dirección y regresó hacia el acceso principal. Según puede observarse en el registro, su intención habría sido localizar a una persona adulta que pudiera acompañarlo durante la búsqueda dentro de las instalaciones.

Poco más de un minuto después del ingreso del pequeño, aparece la madre. A las 19:15:32, el guardia la vio en las inmediaciones del portón y le comunicó que el niño se encontraba dentro del predio. También le señaló el sector hacia el cual debía dirigirse.

La mujer ingresó caminando y avanza hacia el lugar indicado por el trabajador de seguridad. La secuencia muestra así que transcurrieron un minuto y 16 segundos entre la entrada del niño y el momento en que el vigilador se encontró con la madre.

Las imágenes aportan nuevos datos a la investigación

El video resulta clave para establecer cómo ingresó el niño, cuál fue el recorrido que realizó durante sus primeros minutos dentro de la planta y cómo reaccionó el personal de seguridad al advertir su presencia. También permite precisar los horarios de la secuencia. El pequeño ingresó a las 19:14:16 y la madre fue orientada para entrar a las 19:15:32.

Las imágenes muestran que el portón se encontraba abierto al momento del ingreso y que el niño pudo avanzar rápidamente hacia el interior del predio. El registro también contradice parcialmente las primeras versiones que indicaban que el personal de seguridad había impedido el ingreso de la madre. En el fragmento al que accedió LM Neuquén se observa que el guardia le informó que el pequeño estaba dentro y le señaló hacia dónde debía dirigirse.

Sin embargo, todavía deberán analizarse las imágenes completas y otros elementos de prueba para determinar qué ocurrió después, cuánto tiempo transcurrió hasta que se activó el operativo de emergencia y cómo el niño llegó al sector de los piletones.

El video completo

La Justicia deberá reconstruir todo el recorrido

La investigación quedó bajo la intervención de la Fiscalía y de la Comisaría 19. Entre las medidas centrales se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad de la planta, los testimonios de los familiares, vecinos y trabajadores, y el resultado de la autopsia.

Uno de los principales interrogantes es cuál fue el recorrido exacto del niño después de que dejó de aparecer en esta primera secuencia y si volvió a ser visto por el personal de seguridad antes de llegar al piletón. También deberá establecerse si existían barreras, puertas, cercos u otras medidas para impedir el acceso a los sectores considerados peligrosos.

En las imágenes puede observarse al guardia intentando seguir al pequeño y regresando después hacia el portón para buscar ayuda. La Justicia analizará ahora si la reacción fue suficiente, qué protocolos debían aplicarse ante el ingreso de un niño y si se dio aviso inmediato a otros trabajadores o a los servicios de emergencia.

Omar Novoa

El operativo y el trágico hallazgo

La Policía informó que tomó intervención formal cerca de las 20:50, luego de recibir llamados que alertaban sobre la posible presencia del niño dentro de la planta.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 19, personal de la Dirección Bomberos, buzos especializados y agentes de la División Búsqueda de Personas.

La búsqueda se concentró en los piletones del predio. Cerca de las 22:15, los bomberos localizaron un cuerpo con características similares a las del niño desaparecido y posteriormente se confirmó su identidad.

Personal de Criminalística y el médico policial trabajaron en el lugar. Por orden de la fiscal Lorena Juárez, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El procedimiento se extendió hasta aproximadamente la 1 de la madrugada.

Las imágenes exclusivas aportan ahora una pieza fundamental para reconstruir el comienzo de la secuencia. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el tiempo posterior al ingreso del niño y si existieron fallas de seguridad que facilitaron que llegara hasta una zona de alto riesgo.