Tragedia en el barrio Confluencia: la versión de los vecinos sobre el niño fallecido en los piletones del EPAS

Tahiel Herrera tenía seis años e ingresó al predio cuando el portón estaba abierto. Los vecinos se hicieron presentes en el lugar durante su búsqueda.

Tragedia en el barrio Confluencia: dicen que no dejaron entrar a la madre del niño hallado sin vida en la planta del EPAS.

La tragedia ocurrida en la planta del EPAS sumó un fuerte reclamo de los vecinos del barrio Confluencia . Habitantes del sector aseguraron que la madre del niño de 6 años pidió ingresar al predio para buscarlo, pero que el personal de seguridad no se lo permitió de inmediato.

El pequeño había desaparecido durante la tarde del lunes y fue buscado intensamente por familiares, vecinos y efectivos policiales. Horas después, su cuerpo fue encontrado dentro de uno de los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada sobre la calle Tronador.

La versión sobre lo ocurrido en el acceso al predio deberá ser comprobada por la investigación judicial. Los vecinos también sostuvieron que el portón estaba abierto cuando el niño habría ingresado y reclamaron que se revisen las cámaras de seguridad.

Omar Novoa

La madre llegó hasta la planta durante la búsqueda

Paulina, una vecina que participó del operativo, relató que el niño desapareció alrededor de las 18:30, cuando se encontraba en la vivienda de sus abuelos. Al advertir que no estaba, familiares y vecinos comenzaron a buscarlo por distintos sectores de Confluencia. Según la mujer, un joven habría visto al pequeño cerca de una calle ubicada junto a un canal, detrás de las viviendas de Monte Hermoso.

Poco después surgió la información de que el niño se dirigía hacia la planta del EPAS. La madre corrió hasta el lugar y alertó que su hijo podía encontrarse dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el testimonio de Paulina, la mujer pidió varias veces que le permitieran ingresar, pero inicialmente el acceso le fue negado. “Familiares cercanos expresaban su bronca porque no dejaron entrar a la madre cuando decía que el nene había ingresado a la planta”, contó la vecina en R7.

Siempre según su relato, el portón fue cerrado con candado y la mujer recién pudo entrar más tarde junto con otros integrantes de la familia.

Omar Novoa

Encontraron el calzado junto a uno de los piletones

La vecina afirmó que, cuando los familiares pudieron ingresar al predio, encontraron las sandalias del niño cerca de uno de los piletones. Ese hallazgo aumentó la preocupación y llevó a concentrar la búsqueda en el interior de la planta. Más tarde se sumaron efectivos policiales, personal de Bomberos, buzos especializados y agentes de la División Búsqueda de Personas.

El cuerpo del pequeño fue localizado cerca de las 22:15 dentro de uno de los piletones. El procedimiento se extendió hasta aproximadamente la 1 de la madrugada.

Personal de Criminalística y el médico policial trabajaron en el lugar. La fiscal Lorena Juárez ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Omar Novoa

Cuestionamientos al personal de seguridad

Los vecinos también reclamaron que se investigue la actuación de la vigilancia privada o del personal que se encontraba a cargo del acceso. Paulina sostuvo que había un guardia dentro de la planta y cuestionó que no hubiera advertido el ingreso del niño. Además, señaló que el predio tendría cámaras que podrían haber registrado sus movimientos.

“Aparentemente había un guardia y no se explica cómo no lo vio entrar. Se supone que tiene que estar atento a quién ingresa y quién sale”, manifestó.

La presidenta de la comisión vecinal de Confluencia, María Eva Arriagada, aclaró a LM Neuquén que no presenció personalmente ese momento, pero indicó que varios vecinos le transmitieron la misma versión. “Dicen que la mamá intentó ingresar y que el vigilante no la dejó. Eso es lo que cuentan los vecinos”, señaló.

Arriagada remarcó que será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió y cuál fue la intervención del personal de seguridad.

Investigan si el portón estaba abierto

Otro de los puntos que deberá esclarecer la Justicia es el estado del acceso principal al momento en que el niño llegó al lugar. Paulina afirmó que el portón estaba abierto cuando el pequeño habría ingresado. También aseguró que esa situación es habitual debido al movimiento permanente de vehículos y trabajadores.

“Los portones se abren y se cierran constantemente porque entra gente al lugar. Los vecinos dicen que estaba abierto cuando ingresó el nene, pero eso deberá investigarse”, expresó.

La dirigente barrial también señaló que el portón tendría espacios en su parte inferior, por lo que no descartó que el pequeño pudiera haber accedido por otro sector.

Paulina cuestionó además el tiempo que habrían tardado en llegar los equipos de emergencia. Según su relato, la Policía arribó cerca de dos horas después del inicio de la búsqueda y la ambulancia llegó entre las 21:30 y las 22.

Sin embargo, la información oficial brindada por el coordinador de la Policía, Rubén Rodríguez, indicó que el personal de la Comisaría 19 intervino alrededor de las 20:50.

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Un reclamo de años contra la planta

La muerte del niño también reactivó los cuestionamientos de los habitantes de Confluencia por la presencia de la planta de tratamiento en una zona poblada. Paulina aseguró que vive en el barrio desde hace 50 años y sostuvo que los vecinos reclaman desde hace tiempo el traslado de las instalaciones.

Además del riesgo que representan los piletones, mencionó los fuertes olores que se extienden por el sector, principalmente durante el verano, y la existencia de un canal cercano que consideran peligroso para los niños.

Arriagada confirmó que la comisión vecinal pidió una audiencia con las autoridades del EPAS, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. "Hemos mandado varias notas, pero como cambian tantas veces de autoridades, esas notas quedan en la nada. Nos tienen que escuchar, porque nosotros representamos a los vecinos y caminamos el barrio, cuando pedimos una reunión es por algo", sostuvo.

“Hace tiempo estamos solicitando que nos atiendan por distintos problemas que genera la planta. En verano, el olor nauseabundo se siente mucho más”, explicó.

Dolor e indignación en Confluencia

La tragedia causó una profunda conmoción en el barrio. Vecinos y familiares permanecieron durante varias horas frente al predio mientras se desarrollaba el operativo.

Tanto Paulina como la presidenta de la comisión vecinal expresaron que en el sector existe tristeza, impotencia y bronca por lo ocurrido, y pidió que se determinen las responsabilidades.

Arriagada acompañó a los familiares durante la noche y señaló que la comisión vecinal analiza realizar alguna acción, aunque todavía no se definieron los pasos a seguir.

La investigación deberá establecer ahora cómo ingresó el niño, si el portón estaba abierto, qué muestran las cámaras de seguridad y por qué, según los testimonios, la madre no pudo entrar inmediatamente al predio para buscarlo.