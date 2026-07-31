El clima en Neuquén

icon
12° Temp
85% Hum
Ciencia y Vida
La Mañana Horóscopo

Cómo impactarán los eclipses en cada signo del zodiaco en agosto 2026: primero nuevo ciclo, luego cierre emocional

En el mismo mes habrá un eclipse de Sol y luego de Luna. La astrología le da significados muy distintos: mientras uno marca un inicio, el otro funciona como cierre.

Cómo impactarán los eclipses en cada signo del zodiaco en agosto 2026

Cómo impactarán los eclipses en cada signo del zodiaco en agosto 2026

En la astrología, los eclipses son considerados momentos de cambio, finales y comienzos acelerados, donde se intensifican temas personales y colectivos. Y en agosto 2026, este fenómeno tendrá lugar por duplicado: el 12 habrá un eclipse solar total en Leo y el 28 del mismo mes ocurrirá un eclipse lunar en Piscis. Ambos impactarán de lleno en el horóscopo.

De acuerdo a los especialistas, el primero de los eventos abrirá con fuerza un ciclo nuevo ligado a la identidad, al corazón y a eso que nos hace brillar, mientras que el segundo traerá un cierre emocional y sacará a la luz lo que venía gestándose en silencio.

Tomados en conjunto, el eclipse solar en Leo y el lunar en Piscis forman un arco: primero se exige una nueva identidad más auténtica y puesta en escena, y después se cruza por una revisión emocional que suaviza, purifica o redefine esa nueva imagen desde lo profundo.

Los días alrededor de ambos fenómenos pueden traer eventos acelerados -anuncios, rupturas, comienzos laborales, cambios de relación- cuyo sentido se clarificará en semanas o meses.

El eclipse de Sol marcará un inicio, mientras que el de Luna será un cierre.

El eclipse de Sol marcará un inicio, mientras que el de Luna será un cierre.

Cuando serán los eclipses en agosto 2026 y el impacto que tendrán

El eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto a las 10:36 h de la Argentina, aunque no se podrá ver en nuestro país, ya que ocurrirá exclusivamente en el hemisferio norte.

En astrología, este evento actúa como un "nuevo comienzo" forzado: algo se reinicia, a menudo con una sacudida. Al suceder en Leo, signo regido por el Sol y asociado con la creatividad, la visibilidad, el orgullo y el corazón, la energía del eclipse enfatiza la necesidad de autenticidad, expresión personal y valentía para ocupar el propio espacio.

Este eclipse invita a dejar atrás máscaras que ya no sirven y a reclamar un papel protagonista en la propia vida. Para muchos, emergerán oportunidades para destacarse, liderar proyectos creativos o reorganizar cómo desean ser vistos. También puede traer pruebas del ego: la lección de Leo es brillar sin depender del aplauso externo.

Pocos días después, durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, se verá el eclipse de Luna en Piscis. El fenómeno es considerado un momento de culminación, de recolección de frutos o de liberación emocional. Piscis aporta un tinte líquido, empático y trascendental: temas de sensibilidad, sueños, límites difusos y conexión con lo simbólico se vuelven prominentes.

Ambos fenómenos tendrán impacto en el dinero, el amor y la energía.

Ambos fenómenos tendrán impacto en el dinero, el amor y la energía.

Este tránsito facilita la limpieza emocional: lo que ya no sirve a la sanación puede disolverse. Es también un llamado a integrar intuición y compasión; la claridad práctica puede faltar, pero se ganan definiciones profundas sobre lo que el alma necesita liberar o aceptar.

Las predicciones para los doce signos del horóscopo

Aries

  • Eclipse Solar en Leo: impulso para liderar, iniciar proyectos creativos o mostrar talento. Riesgo: actuar por orgullo.
  • Eclipse Lunar en Piscis: cierre de una paternidad simbólica o una imagen pública; cuidar la sensibilidad emocional. Tiempo para compasión contigo mismo.

Tauro

  • Solar: oportunidad para transformar recursos, finanzas o autoestima ligada al estatus. Tomar decisiones valientes sobre inversiones.
  • Lunar: posible liberación de deudas emocionales relacionadas con seguridad; atención a sueños que guían soluciones.

Géminis

  • Solar: foco en la comunicación pública, estudios o viajes que elevan tu perfil. Ideal para hablar en público o lanzar contenidos.
  • Lunar: cierre de un ciclo vinculado a creencias o a una relación con una figura espiritual; escucha interna más necesaria que lógica.

Cáncer

  • Solar: revalorizar la vida familiar, el hogar y la imagen personal; puede surgir la necesidad de brillar dentro del núcleo íntimo.
  • Lunar: dejar ir patrones familiares limitantes; procesos de sanación emocional que afectan la vida doméstica.

Leo

  • Solar: signo afectado directamente. Oportunidad de renacer: cambiar imagen, empezar proyectos que te ponen en el centro. Ser honesto con tu necesidad de reconocimiento.
  • Lunar: enfrentar vulnerabilidades; reconciliar ambición con sensibilidad. Tiempo de renovación profunda del corazón.
Los eclipses marcarán el pulso de los doce signos en el mes.

Los eclipses marcarán el pulso de los doce signos en el mes.

Virgo

  • Solar: reencuadre de amistades, redes y proyectos colectivos. Entra en escena tu rol en grupos; tomar liderazgo organizado.
  • Lunar: cierre de compromisos grupales o de un sueño compartido; permitir la entrega y la confianza en procesos menos estructurados.

Libra

  • Solar: enfoque en recursos compartidos, deudas o intimidad financiera; decidir con valentía en temas económicos compartidos.
  • Lunar: sanación de heridas íntimas; posible culminación de una relación intensa. Cultivar límites compasivos.

Escorpio

  • Solar: comunicar tu verdad de forma más visible; potencial para publicar, enseñar o defender ideas con pasión.
  • Lunar: culminación de aprendizaje o de un viaje mental; dejar ir pensamientos obsesivos, abrirte a intuiciones.

Sagitario

  • Solar: reestructurar rutinas y salud; buscar una forma de brillar a través del trabajo diario. Innovaciones en tu ocupación.
  • Lunar: cierre en la esfera laboral o del bienestar; escucha corporal y sueños para integrar cambios sostenibles.

Capricornio

  • Solar: cambios en relaciones importantes: socios, pareja, contratos. Posibilidad de tomar la iniciativa o presentar una nueva alianza.
  • Lunar: culminación en una relación; aprendizaje sobre interdependencia y entrega emocional equilibrada.

Acuario

  • Solar: impulso creativo, romance, y proyectos que te hacen vibrar. Tiempo para mostrar tu originalidad en la vida personal.
  • Lunar: cerrar ciclos con hijos, proyectos creativos o placeres; permitir que la sensibilidad guíe la próxima etapa creativa.

Piscis

  • Solar: revisar lo que tu imagen pública proyecta; transformar cómo te presentas al mundo con un toque más auténtico.
  • Lunar: signo afectado directamente. Emociones a flor de piel; tiempo de purificación interna, sueños intensos y compasión por tus límites.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel