Cómo impactarán los eclipses en cada signo del zodiaco en agosto 2026: primero nuevo ciclo, luego cierre emocional

En el mismo mes habrá un eclipse de Sol y luego de Luna . La astrología le da significados muy distintos: mientras uno marca un inicio, el otro funciona como cierre.

En la astrología , los eclipses son considerados momentos de cambio, finales y comienzos acelerados, donde se intensifican temas personales y colectivos. Y en agosto 2026 , este fenómeno tendrá lugar por duplicado : el 12 habrá un eclipse solar total en Leo y el 28 del mismo mes ocurrirá un eclipse lunar en Piscis. Ambos impactarán de lleno en el horóscopo .

De acuerdo a los especialistas, el primero de los eventos abrirá con fuerza un ciclo nuevo ligado a la identidad , al corazón y a eso que nos hace brillar, mientras que el segundo traerá un cierre emocional y sacará a la luz lo que venía gestándose en silencio.

Tomados en conjunto , el eclipse solar en Leo y el lunar en Piscis forman un arco : primero se exige una nueva identidad más auténtica y puesta en escena, y después se cruza por una revisión emocional que suaviza, purifica o redefine esa nueva imagen desde lo profundo.

Los días alrededor de ambos fenómenos pueden traer eventos acelerados -anuncios, rupturas, comienzos laborales, cambios de relación- cuyo sentido se clarificará en semanas o meses.

El eclipse de Sol marcará un inicio, mientras que el de Luna será un cierre.

Cuando serán los eclipses en agosto 2026 y el impacto que tendrán

El eclipse solar ocurrirá el 12 de agosto a las 10:36 h de la Argentina, aunque no se podrá ver en nuestro país, ya que ocurrirá exclusivamente en el hemisferio norte.

En astrología, este evento actúa como un "nuevo comienzo" forzado: algo se reinicia, a menudo con una sacudida. Al suceder en Leo, signo regido por el Sol y asociado con la creatividad, la visibilidad, el orgullo y el corazón, la energía del eclipse enfatiza la necesidad de autenticidad, expresión personal y valentía para ocupar el propio espacio.

Este eclipse invita a dejar atrás máscaras que ya no sirven y a reclamar un papel protagonista en la propia vida. Para muchos, emergerán oportunidades para destacarse, liderar proyectos creativos o reorganizar cómo desean ser vistos. También puede traer pruebas del ego: la lección de Leo es brillar sin depender del aplauso externo.

Pocos días después, durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, se verá el eclipse de Luna en Piscis. El fenómeno es considerado un momento de culminación, de recolección de frutos o de liberación emocional. Piscis aporta un tinte líquido, empático y trascendental: temas de sensibilidad, sueños, límites difusos y conexión con lo simbólico se vuelven prominentes.

Ambos fenómenos tendrán impacto en el dinero, el amor y la energía.

Este tránsito facilita la limpieza emocional: lo que ya no sirve a la sanación puede disolverse. Es también un llamado a integrar intuición y compasión; la claridad práctica puede faltar, pero se ganan definiciones profundas sobre lo que el alma necesita liberar o aceptar.

Las predicciones para los doce signos del horóscopo

Aries

Eclipse Solar en Leo: impulso para liderar, iniciar proyectos creativos o mostrar talento. Riesgo: actuar por orgullo.

impulso para liderar, iniciar proyectos creativos o mostrar talento. Riesgo: actuar por orgullo. Eclipse Lunar en Piscis: cierre de una paternidad simbólica o una imagen pública; cuidar la sensibilidad emocional. Tiempo para compasión contigo mismo.

Tauro

Solar : oportunidad para transformar recursos, finanzas o autoestima ligada al estatus. Tomar decisiones valientes sobre inversiones.

: oportunidad para transformar recursos, finanzas o autoestima ligada al estatus. Tomar decisiones valientes sobre inversiones. Lunar: posible liberación de deudas emocionales relacionadas con seguridad; atención a sueños que guían soluciones.

Géminis

Solar : foco en la comunicación pública, estudios o viajes que elevan tu perfil. Ideal para hablar en público o lanzar contenidos.

: foco en la comunicación pública, estudios o viajes que elevan tu perfil. Ideal para hablar en público o lanzar contenidos. Lunar: cierre de un ciclo vinculado a creencias o a una relación con una figura espiritual; escucha interna más necesaria que lógica.

Cáncer

Solar : revalorizar la vida familiar, el hogar y la imagen personal; puede surgir la necesidad de brillar dentro del núcleo íntimo.

: revalorizar la vida familiar, el hogar y la imagen personal; puede surgir la necesidad de brillar dentro del núcleo íntimo. Lunar: dejar ir patrones familiares limitantes; procesos de sanación emocional que afectan la vida doméstica.

Leo

Solar : signo afectado directamente. Oportunidad de renacer: cambiar imagen, empezar proyectos que te ponen en el centro. Ser honesto con tu necesidad de reconocimiento.

: signo afectado directamente. Oportunidad de renacer: cambiar imagen, empezar proyectos que te ponen en el centro. Ser honesto con tu necesidad de reconocimiento. Lunar: enfrentar vulnerabilidades; reconciliar ambición con sensibilidad. Tiempo de renovación profunda del corazón.

Los eclipses marcarán el pulso de los doce signos en el mes.

Virgo

Solar : reencuadre de amistades, redes y proyectos colectivos. Entra en escena tu rol en grupos; tomar liderazgo organizado.

: reencuadre de amistades, redes y proyectos colectivos. Entra en escena tu rol en grupos; tomar liderazgo organizado. Lunar: cierre de compromisos grupales o de un sueño compartido; permitir la entrega y la confianza en procesos menos estructurados.

Libra

Solar : enfoque en recursos compartidos, deudas o intimidad financiera; decidir con valentía en temas económicos compartidos.

: enfoque en recursos compartidos, deudas o intimidad financiera; decidir con valentía en temas económicos compartidos. Lunar: sanación de heridas íntimas; posible culminación de una relación intensa. Cultivar límites compasivos.

Escorpio

Solar : comunicar tu verdad de forma más visible; potencial para publicar, enseñar o defender ideas con pasión.

: comunicar tu verdad de forma más visible; potencial para publicar, enseñar o defender ideas con pasión. Lunar: culminación de aprendizaje o de un viaje mental; dejar ir pensamientos obsesivos, abrirte a intuiciones.

Sagitario

Solar : reestructurar rutinas y salud; buscar una forma de brillar a través del trabajo diario. Innovaciones en tu ocupación.

: reestructurar rutinas y salud; buscar una forma de brillar a través del trabajo diario. Innovaciones en tu ocupación. Lunar: cierre en la esfera laboral o del bienestar; escucha corporal y sueños para integrar cambios sostenibles.

Capricornio

Solar : cambios en relaciones importantes: socios, pareja, contratos. Posibilidad de tomar la iniciativa o presentar una nueva alianza.

: cambios en relaciones importantes: socios, pareja, contratos. Posibilidad de tomar la iniciativa o presentar una nueva alianza. Lunar: culminación en una relación; aprendizaje sobre interdependencia y entrega emocional equilibrada.

Acuario

Solar : impulso creativo, romance, y proyectos que te hacen vibrar. Tiempo para mostrar tu originalidad en la vida personal.

: impulso creativo, romance, y proyectos que te hacen vibrar. Tiempo para mostrar tu originalidad en la vida personal. Lunar: cerrar ciclos con hijos, proyectos creativos o placeres; permitir que la sensibilidad guíe la próxima etapa creativa.

Piscis