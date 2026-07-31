Proverbio indígena americano: "la tierra no es herencia, es préstamo"

Una antigua enseñanza de los pueblos originarios de América advierte: no heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos.

"No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos" (Atribuido a diversas tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, popularizado en la cosmovisión iroquesa y adaptado por comunidades andinas como eco de la Pachamama)

Esta sentencia circula entre numerosos pueblos originarios de América, desde las naciones iroquesas de Norteamérica —con su célebre "principio de las siete generaciones", que exige evaluar toda decisión por su impacto en los descendientes lejanos— hasta las culturas andinas, donde la Pachamama (Madre Tierra) es sujeto de derechos y reciprocidad, no un recurso a explotar.

Aunque su formulación exacta y atribución varían según la fuente, la idea atraviesa transversalmente cientos de cosmovisiones indígenas americanas, tejidas durante milenios de convivencia directa con el territorio, muy anteriores a cualquier concepto occidental de sostenibilidad.

El significado profundo

El proverbio desmonta la lógica de propiedad absoluta: si la tierra es un préstamo y no una herencia, cada generación es apenas custodia temporal, con la obligación moral de devolverla en condiciones iguales o mejores.

Es una ética radicalmente distinta a la de la explotación de recursos como derecho ilimitado; aquí el vínculo con el territorio implica responsabilidad intergeneracional, no dominio.

Equivalente en el refranero español/occidental

"No hay herencia sin deuda" (usado a veces con este sentido ambiental).

"Quien siembra vientos, recoge tempestades" (su versión de advertencia sobre las consecuencias del descuido).

Reflexión para el día a día

En plena crisis climática y con el "corto plazo" como norma en decisiones empresariales, políticas y hasta personales, este proverbio funciona como una brújula incómoda. No aplica solo a la ecología: también a cómo gestionamos un equipo, un proyecto o una empresa que vamos a entregarle a otros.

¿Estamos construyendo algo que dejará mejor terreno a quien venga después, o estamos agotando recursos —humanos, financieros, ambientales— para mostrar resultados inmediatos? Pensar en "siete generaciones" antes de decidir es, quizás, el ejercicio de sostenibilidad más simple y más ignorado de la vida moderna.