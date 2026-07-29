Suspenden las clases en algunas ciudades de la zona por las condiciones meteorológicas

Desde el Distrito VI confirmaron que este jueves no se dictarán clases por las intensas lluvias en la zona. Lo mismo en primarias y secundarias de Plottier.

La lluvia no se detiene en la región y para este jueves está pronosticado el ingreso de otro frente frío y húmedo. La AIC anticipó que continuará el tiempo inestable y el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó lluvias fuertes durante la madrugada y mañana de este jueves. Desde el Distrito VI confirmaron que suspendieron las clases para todos los turnos durante este 30 de julio como consecuencia del temporal de lluvia .

El Distrito VI comprende las localidades de Centenario y Vista Alegre , donde las precipitaciones estaban anegando varios sectores. Informaron a la comunidad que "ante las condiciones climáticas y para preservar la seguridad de estudiantes, trabajadores y familias suspenden las clases en Centenario el 30/07/2026 en todos los turnos".

En la vecina ciudad de Plottier, confirmaron que también se suspendieron las clases para este jueves, al menos en el turno mañana, en el CPEM 110, CPEM 8 y la Escuela 240.

"Debido a las lluvias constantes y a la dificultosa transitabilidad en la ciudad, se suspenden las actividades mañana 30 de julio en el turno mañana. Se evaluarán las condiciones para el turno tarde y noche . Los/as mantendremos informados", explicaron desde el equipo directivo del CPEM 8 de PLottier.

Además, existe la Resolución 376 del Consejo Provincial de Educación (CPE) por la que de habilita a cada institución educativa, en articulación con la supervisión a determinar la suspensión de clases si se considera necesario.

Es decir que, el equipo directivo de cada escuela evalúa la situación particular del edificio y su entorno en coordinación con el supervisor institucional.

Alerta amarilla por lluvias en Confluencia

El SMN emitió para este jueves una alerta amarilla por lluvias en horas de la madrugada que comprenderá la Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú.

Desde el organismo nacional explicaron que este tipo de alertas significan que "l área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada".

El pronóstico anticipa otra jornada pasada por agua, dado que las lluvias fuertes se harán sentir en Neuquén y la zona de influencia durante la madrugada, mientras que por la mañana continuarán, pero más moderadas. A partir de la tarde estará mayormente nublado. la temperatura mínima será de 6 grados por la mañana y ascenderá a los 10 grados de máxima en horas de la tarde.

Amarilla: