Pronostican nevadas, vientos fuertes, frío extremo y hasta 90 mm de lluvia: alerta del SMN

Se advierte sobre la intensidad de las nevadas y lluvias. Y se emitió una alerta roja por las bajas temperaturas.

Se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El frío sigue siendo una constante por estos días en gran parte del país, donde además se registran intensas nevadas que han ocasionado diferentes inconvenientes en algunas zonas. Y en las últimas horas se advirtió que este fenómeno se incrementará.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por tormentas, lluvias, nevadas, fuertes vientos y temperaturas extremas para este martes.

Las advertencias alcanzan a distintas regiones del país y, en algunos sectores, los fenómenos podrían provocar complicaciones importantes.

Alerta por frío extremo: qué zonas serán las más afectadas

El nivel más alto de advertencia por temperaturas extremas alcanza al oeste de la provincia de Santa Cruz. En esa región, rige una alerta roja y el frío puede tener un efecto alto o extremo sobre la salud y afectar incluso a personas saludables.

Además, rige una alerta amarilla por bajas temperaturas en el este de esta misma provincia y en Tierra del Fuego. En estos casos, el frío puede resultar peligroso principalmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa, calefaccionar los ambientes de manera segura y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas acompañadas de lluvias intensas en períodos cortos, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas.

La alerta naranja comprende el norte de La Pampa, el sudeste de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sudoeste de Entre Ríos. En los sectores alcanzados por este nivel se estiman acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Mientras que la alerta amarilla afectará a sectores de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos, evitar circular por calles inundadas y no refugiarse debajo de árboles o postes.

Viento con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora

Asimismo, rige una alerta amarilla por vientos. Se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El viento zona afectará a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.

El fenómeno puede generar una reducción importante de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

Alerta por nevadas intensas

Las zonas cordilleranas continúan bajo alertas por nevadas persistentes y, por momentos, fuertes. Dependiendo del sector, el organismo anticipa acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, mientras que en las áreas más elevadas los valores podrían alcanzar entre 40 y 60 centímetros.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla emitida por el SMN son: cordillera de San Juan, Mendoza, Neuquén y gran parte de la provincia de Río Negro.

En estas áreas se informó de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomendó a la población mantenerse informada por los canales oficiales sobre posibles medidas.

Además, se pidió no salir a las rutas en caso de que no sea una emergencia.